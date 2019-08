Sylter Busverkehr : Neue Regeln für Schülerkarten

SVG erfüllt einen Wunsch des Landschaftszweckverbandes.

von shz.de

04. August 2019, 17:16 Uhr

Sylt | Zum neuen Schuljahr, das heute beginnt, hat die Sylter Verkehrsgesellschaft Tarifbestimmungen geändert. Die SVG-Jahreskarte, die Schüler erhalten, die außerhalb eines bestimmten Radius zur Schule wohnen, galt bisher nur zwischen Wohnort und Schule und an Schultagen. Künftig kann sie inselweit genutzt werden – nicht nur in der Schulzeit, sondern auch am Wochenende und in den Ferien. Damit wurde ein langgehegter Wunsch des Landschaftszweckverbandes erfüllt, in dem alle Sylter Gemeinden vertreten sind.

Die Jahreskarte wird von der Schule automatisch an berechtigte Schüler ausgehändigt. Auf den Karten sind weiterhin der Wohnort und die Schule als Relation aufgedruckt.

Eine Ausnahme gilt künftig für die Sommerferien. Dafür gibt es das Sommerferienticket, das für 1 Euro pro Tag in ganz Schleswig-Holstein gilt.



www.svg-busreisen.de