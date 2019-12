Sylter Strandlokal : Neue Pächter sind die alten

Wenningstedter Tourismusservice verpachtet Strandversorgung Nord weiterhin an die Behrens-Brüder.

von Ralf Henningsen

09. Dezember 2019, 17:54 Uhr

Wenningstedt | Zwei Jahre nach der Schließung des „Wonnemeyer“ hat die Strandversorgung am Wenningstedter FKK-Strand einen neuen Pächter: Mit Beginn der neuen Saison ab Ostern werden die Brüder Oliver und Andreas Behrens den Betrieb übernehmen, den sie schon zwei Jahre als Übergangslösung geführt hatten. „Onkel Johnny’s Strandwirtschaft“ bleibt den Gästen also erhalten.

Insgesamt hatten den Tourismusservice 16 Interessensbekundungen und Anfragen für die Strandversorgung erreicht, berichtete Tourismusdirektor Henning Sieverts gestern Abend in der Gemeindevertretersitzung. Mit vier Bewerbern seien Verhandlungsgespräche geführt worden. Anschließend habe sich der siebenköpfige Aufsichtsrat des Tourismusservices nach einer vorher festgelegten und bekanntgemachten Bewertungsmatrix für die Brüder Behrens entschieden. Ihr Konzept „Onkel Johnny’s“ habe die relevanten Kriterien aus gastronomischem Angebot, Gesamtkonzept, Nachhaltigkeit und Vertragsbedingungen in der Summe am besten erfüllt.“ Die beiden gebürtigen Sylter sind auch Inhaber des „Amici“ und der „Butcherei“ in Keitum.

„Wir hatten mehrere interessante Bewerbungen und Konzepte zur Auswahl und danken allen Bewerbern für ihr Interesse und die Arbeit, die sie investiert haben“, erklärte Sieverts. Der Vertrag sieht eine Laufzeit von drei Jahren und eine Option zur Verlängerung um fünf Jahre vor.

Bis die Gastronomie das neue Gebäude am FKK-Strand im Wenningstedter Norden beziehen kann, ist aber noch viel Arbeit nötig: Der Abriss des zwei Jahre lang genutzten Holzgebäudes wurde im November erledigt, jetzt wird zunächst am neuen Strandpodest gearbeitet. Die ersten Stahlstützen für die Gründung wurden errichtet, darauf kommen Holzstützen. Bis Ostern 2020 soll die neue Strandversorgungsanlage stehen und eröffnet werden.

Damit gehört die Interimslösung am FKK-Strand der Vergangenheit an. Ende 2017 war der Pachtvertrag für das „Wonnemeyer“ ausgelaufen, das noch auf einer Podestfläche von 600 Quadratmetern stand. Als der Zustand des Strandlokals und des Podests Investitionen erforderte, kam es zum Streit zwischen dem Pächter und dem Kurbetrieb. Statt einem neu errichteten Strandlokal erwartete die Gäste 2018 eine kleinere provisorische Strandversorgung, für die die Interimspächter den Namen „Onkel Johnny’s Strandwirtschaft“ fanden. Für 2019 wurde ihr Vertrag nochmal verlängert. Die Baugenehmigung für den Neubau dauerte länger als erwartet, weil der Tourismusservice und der Küstenschutz sich erst über die Ausgestaltung der Stützpfeiler einigen mussten.

Die Pläne sehen nunmehr analog zum insularen Strandversorgungskonzept eine Podestfläche von 500 Quadratmetern mit einer großen Außenterrasse vor. Das Holzgebäude wird – wie üblich in der Strandversorgung – neben dem Gastraum einen Kiosk, Küche, Lager, zwei Kühlhäuser und Gästetoiletten umfassen. In der Gastronomie sollen innen und außen jeweils etwa 80 Gäste Platz finden. Das neue Dach soll auf der Kliffseite begrünt werden.

Die neuen Pächter betreiben den Kiosk und die Gastronomie aber jeweils nur von März bis Oktober. Für die Wintermonate von November bis Februar hat sich der Tourismusservice etwas Neues einfallen lassen: Fünf Saunamodule werden auf dem Podest aufgestellt, in denen die Gäste in kleinen Gruppen schwitzen können. Bis das Saunaangebot etabliert ist, will der Tourismusservice selbst für den Betrieb und das Personal sorgen.