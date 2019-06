Neue Idee für Bahnübergang

Ortsbeirat schlägt für Königskamp kombinierte Variante aus Personen- und Fahrradbrücke sowie Sanierung der Straße vor

von sr

25. Juni 2019, 19:56 Uhr

Tinnum | Wer den Bahnübergang am Königskamp kreuzt, trifft beim Warten kaum noch auf andere Fahrzeuge – wer will schon eine halbe Ewigkeit warten, bis die Schranken sich heben. So zumindest die Meinung vieler Autofahrer, die stattdessen lieber den Weg durch den Tinnumer Ortskern auf sich nehmen, um die Gleise über die Tinnumer Brücke zu überqueren. „Seit 2015 hat der Sylt Shuttle Plus die Zahlen der Fahrzeuge, die täglich den Bahnübergang am Königskamp queren, von geschätzten 1300 auf 650 Autos sinken lassen“, berichtet Martin Seemann, Mitarbeiter der Gemeinde Sylt. Kein Dauerzustand – meint zumindest der Ortsbeirat Tinnum, der sich auf seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Montag des brisanten Themas angenommen hat.

Schon im Jahr 2016 beriet der Sylter Bauausschuss über eine ersatzlose Schließung des Überganges und sprach sich mit einem eindeutigen Votum dagegen aus: „Sowohl ein Schulweg als auch die Verbindung zu den Supermärkten in der Nähe wäre dadurch getrennt“, so Martin Seemann von der Stabsstelle Projekte der Gemeinde Sylt.

Nun sucht der Ortsbeirat nach einer Lösung für die Gleisquerung. Gefunden wurde an diesem Abend allerdings noch keine: Die Empfehlungsbeschlüsse mussten vertagt werden, um zunächst einen detaillierteren Kostenvoranschlag von der Deutschen Bahn einzuholen. „Über eine Wundertüte möchten wir nicht entscheiden“, kommentierte Ortsbeiratsmitglied Bernd Middeke die „ganz grob geschätzten“ Kalkulationen des anwesenden Deutsche Bahn-Vertreters Volker Nottelmann.

Drei Vorschläge hatte der Projektleiter im Gepäck:



Variante Eins

Variante Zwei

Variante Drei

Die Sanierung des Bahnübergangs nach neuesten Sicherheitsstandards wäre mit Kosten in Höhe von 100 000 Euro die preisgünstigste – auch der Ortsbeirat sah die Kosten als durchaus vertretbar an.wäre eine Personen- und Fahrradbrücke – barrierefrei gestaltet durch zusätzliche Aufzüge. Bei einer Bauzeit von acht Monaten und drei Millionen Euro „ist jedoch ein Pkw-Verkehr über das Gleis nach Fertigstellung ausgeschlossen und würde die Straßen in Westerland und im Wohngebiet Tinnum stärker fordern“, ermahnte Martin Seemann. „Eine Schließung des Übergangs für den Fahrzeugverkehr in diesem Bereich ist nicht im Sinne der Gemeinde Tinnum“, stellte denn auch der Ortsbeiratsvorsitzende Raphael Ipsen fest.wäre der Bau einer Autobrücke mit einer Bauzeit von zwei Jahren und mit Gesamtkosten in Höhe von 15 Millionen Euro, von denen fünf Millionen Euro Eigenanteil für die Gemeinde Sylt zu Buche schlagen würde – der Rest würde sich auf Land und Bahn verteilen.

„Eine Autobrücke wäre schlecht realisierbar“, erklärte jedoch Martin Seemann. „Für den Zubringer müssten zusätzliche Grundstücksflächen in Anspruch genommen werden, die sich zum Teil in Privatbesitz befinden.“ Auf eine Überfahrt für Kraftfahrzeuge wollen die Tinnumer dennoch auf keinen Fall verzichten: Dies bekräftigte auch ein Einwohner, der sich in der Sitzung spontan erhob, um seine Meinung kundzutun.

Die Idee des Ortbeirats: Eine Mischvariante aus einem sanierten, den aktuellen Sicherheitsbestimmungen angepassten Bahnübergang mit einer Radfahrer- und Fußgängerbrücke – deren Kosten jedoch vorab noch genau zu klären seien.

„Auf diese Weise würden wir einen laufenden Übergang für Fahrzeuge und eine Überquerung der Gleise ohne Wartezeit für Fußgänger, Fahrradfahrer und Rollstuhlfahrer gewährleisten“, sagte Raphael Ipsen.