Bauarbeiten der Deutschen Bahn : Neue Gleise: Bahnverkehr von und nach Sylt ab Samstag stark eingeschränkt

von Lea Albert

erstellt am 17.Nov.2017 | 12:40 Uhr

Niebüll/Westerland | Weil Weichen und Gleise erneuert werden, wird der Zugverkehr zwischen Westerland und Niebüll vom morgigen Sonnabend (18.11.) an bis voraussichtlich zum 6. Dezember eingeschränkt. Auch im Fernverkehr zwischen Hamburg und Westerland kommt es zu Ausfällen und geänderten Fahrzeiten.

Keine Autozüge am Sonntag

Unter anderem sollen im Bereich Lehnshallig eine Weiche und auf dem Hindenburgdamm Gleise auf insgesamt acht Kilometern erneuert werden, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Während dieser Arbeiten ist die Strecke zwischen Niebüll und Klanxbüll den gesamten Sonnabend, 18. November, bis Sonntag, 19. November, um 12 Uhr komplett gesperrt. Autozüge von RDC und DB fahren in dieser Zeit nicht von und nach Sylt. Die Nahverkehrszüge pendeln dann zwischen Westerland und Klanxbüll – auf der Strecke zwischen Klanxbüll und Niebüll müssen Reisende bereits am Freitag ab 21 Uhr (bis Sonntagmittag) in Busse umsteigen.

Keitumer Bahnübergang gesperrt

In der Zeit vom 18. bis zum 21. November werden Bauarbeiten am Bahnübergang in Keitum auf der K117 durchgeführt. Dafür muss der Bahnübergang am morgigen Sonnabend voraussichtlich ab 18 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr morgens, voll gesperrt werden. Der Verkehr kann in dieser Zeit nur über die Bäderstraße (Siidik, Ringweg, Dirkstraße, Brücke Keitumer Landstraße) umgeleitet werden. Die Umleitungsstrecke ist für Fahrzeuge über 7,5t nicht geeignet.

Der ÖPNV ist durch die Sylter Verkehrsgesellschaft auch weiterhin sichergestellt. Während der Bauarbeiten kann die Buslinie 4 jedoch die Haltestellen Keitum Parkplatz West und Sylt Ost/Sportanlage nicht bedienen. Alternativ kann von Keitum Richtung Westerland die Linie 3 und 3a genutzt werden, von Keitum nach Morsum ist ein Zustieg an der Haltestelle K117 Keitum/Bahnhof möglich.

Von Sonntag, 19. November, bis einschließlich Sonntag, 26. November, werden zwischen Morsum und Klanxbüll auf dem Hindenburgdamm acht Kilometer Schienen, Schwellen und Schotter erneuert. In dieser Zeit fallen Züge aus oder fahren zu anderen Zeiten. „Die Fahrpläne sind bereits in allen elektronischen Medien eingearbeitet“, heißt es von der DB. Die Züge des Sylt Shuttle Plus (SSP) sind während der Bauarbeiten für Reisende mit Nahverkehrsfahrscheinen freigegeben.

Ersatzbusse von Keitum nach Westland

In den Nächten von Montag, 27. November, bis Montag, 4. Dezember, – jeweils zwischen 22.30 Uhr und 4.30 Uhr – werden zwischen Keitum und Westerland rund 1500 Meter Schienen ausgewechselt. In den Nächten 27./28. November sowie 3./4. Dezember fahren zwischen Keitum und Westerland nur Busse.

Vom 19. November mittags bis einschließlich 26. November verkehren die Autozüge zudem nach einem Sonderfahrplan. Dabei stehen deutlich weniger Abfahrten als gewohnt zur Verfügung.

Starker Andrang auf der Syltfähre

Die Syltfähre zwischen List auf Sylt und Havneby auf Röm hat für die Zeit vom 18. bis 26. November einen Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fährverbindungen aufgelegt. An diesem Sonnabend fährt die „Sylt Express“ durchgehend von 6.45 bis 21.25 Uhr.

Doch viele Abfahrten von List sind schon quasi ausgebucht. Plätze seien lediglich noch um 19.25 und 21.25 Uhr verfügbar, erklärte Syltfähre-Verkaufsleiter Tim Kunstmann.

In Gegenrichtung sind noch die Randlagen verfügbar: Alles vor 10.25 Uhr und die späten Abfahrten um 18.25 und 20.25 Uhr. Am Sonntag pendelt die Syltfähre zwischen 6.45 und 19.25 Uhr zwischen Röm und Sylt. Ab List gibt es noch Plätze um 17.25 und 19.25 Uhr, ab Havneby ist die Buchungssituation entspannter. Weil in dieser Zeit mit starkem Verkehrsaufkommen an den Fährhäfen gerechnet wird, sollen sich Fahrgäste mit Reservierung frühzeitig auf den Weg machen.