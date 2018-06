Katamaran : Neue Fährverbindung zwischen Cuxhaven und Sylt

Die Reederei Adler-Schiffe setzt ab dem 30. Juni ihren Schnell-Katamaran MS "Adler Cat" jeden Sonnabend und Sonntag zur An und Abreise zwischen Cuxhaven und Sylt ein.

von shz.de

07. Juni 2018, 12:45 Uhr

Ab 30.6. gibt es jeden Sonnabend und Sonntag eine echte Alternative zur Bahn- und Autoanreise ab Cuxhaven nach Sylt. Die direkte Fährverbindung der Reederei Adler-Schiffe mit ihrem Katamaran MS Adler Cat ermöglicht eine schnelle, stress- und autofreie Anreise in nur zwei Stunden und ca. 15 Minuten.

„Aufgrund der derzeitig vorherrschenden Problematik der Urlaubsanreise nach Sylt ist die neue Fährverbindung eine echte Alternative für Niedersachsen um schnell und auf direktem Weg die Insel zu erreichen“, sagt Sven Paulsen, Geschäftsführer der Reederei.



Der Katamaran wird jeden Sonnabend und Sonntag um 9 Uhr ab dem Anleger Alte Liebe in Cuxhaven zumHafen Hörnum fahren. Um 16:45 Uhr legt das Schnellschiff in Hörnum ab und ist gegen 19 Uhr wieder in Cuxhaven.

Der Katamaran bietet insgesamt Platz für 224 Personen verteilt auf Haupt- und Oberdeck. Zudem ist er mit einem Bugfender ausgestattet, der ein schnelles An- und Ablegen ermöglicht.

Bei der Buchung haben die Gäste die Möglichkeit ihren Wunschplatz direkt auszuwählen. Das Hin- und Rückfahrticket zur Urlaubsanreise auf dem Hauptdeck ist für Erwachsene ab 69 Euro, Kinder (4 bis 14 Jahre) ab 42 Euro und ab Familien 180 Euro (2 Erw. & max. 3 Ki.) erhältlich.

Dadurch jeden Samstag und Sonntag ab Cuxhaven / Alte Liebe Tagesausflüge zur Insel Sylt mit einem Aufenthalt von zirka fünf½ Stunden buchbar.

Der Katamaran ist bis zum 28. Oktober auf dieser Strecke jedes Wochenende im Einsatz. Sollte die Verbindung auf den gewünschten Erfolg stoßen, schließt die Reederei Adler-Schiffe nicht aus, den Fahrplan ab Cuxhaven im nächsten Jahr auszubauen.

Informationen und Tickets für die Fahrten von Cuxhaven nach Sylt gibt es in allen Einrichtungen der CUX-Tourismus GmbH, online unter www.adler-schiffe.de/cuxhaven oder telefonisch unter der Service-Nummer der Reederei 04651-9870888.