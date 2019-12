Neue Brücke am Keitumer Siidik

Alte Brücke über den Sii musste nach 85 Jahren ersetzt werden

Avatar_shz von Anja Werner

18. Dezember 2019, 16:02 Uhr

Keitum | Die Straßensperrung hinter dem Teekontor wird demnächst aufgehoben, der Bau der neuen Brücke auf dem Siidik steht vor dem Abschluss. Auf eine neue Asphaltdecke werden Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer aber noch einige Zeit warten müssen. Die Asphaltbauer werden erst im neuen Jahr anrücken.

Die alte Brücke über den Sii musste nach 85 Jahren ersetzt werden. In den letzten Jahren durften schon nur noch Fahrzeuge mit begrenztem Gewicht die schmale Straße nutzen. Die beiden neuen großen Kanalrohre wurden dort schon im August geliefert. Am 21. Oktober hatte ein Sylter Tiefbauunternehmen mit den Arbeiten begonnen. Bürgermeister Nikolas Häckel rechnete für gestern mit dem weitestgehenden Abbau der Baustelle. Am heutigen Mittwoch sollen Schrammborde in die Straße eingesetzt und provisorische Geländer eingebaut werden. „Am Donnerstag können Radfahrer und Fußgänger den Weg nutzen“, versprach Häckel. Die Beschilderung für Autofahrer soll aber zur Sicherheit noch bestehen bleiben.

Bis die Sperrung aufgehoben ist, können Autofahrer Richtung Rantum und Nutzer landwirtschaftlicher Flächen ihr Ziel über die Koogstraße erreichen. Der landwirtschaftliche Weg Richtung Eibenweg in Tinnum bleibt geöffnet.

Die Brücke über den Siidik ist nur eine der Straßenbrücken im Sylter Osten, die baufällig waren und erneuert werden mussten. Zuvor war eine Straßenbrücke in Archsum ausgetauscht worden. Für die neue Straßenbrücke am Siidik waren im Gemeindeetat 80 000 Euro eingeplant worden.