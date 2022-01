In Wenningstedt auf Sylt : Neubau ohne geregelte Zufahrt – im Streit am Denghoog drohen neue Klagen

Der Bauausschuss in Wenningstedt wollte sich am Montag mit dem Thema befassen. Doch daraus wurde nichts. Der Streit zwischen der Sölring Foriining, dem Bauherrn und Anliegern geht weiter.

Avatar_shz von Barbara Glosemeyer

12. Januar 2022, 18:24 Uhr

Der Bauausschuss in Wenningstedt wollte sich am Montag mit dem Thema befassen. Doch daraus wurde nichts. Der Streit zwischen der Sölring Foriining, dem Bauherrn und Anliegern geht weiter.

Neben dem Steinzeitgrab Denghoog in Wenningstedt ist ein Neubau mit vier Wohneinheiten, 19 Badezimmern und acht Stellplätzen hochgezogen worden. Im April soll es bezugsfertig sein. Doch ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht geklärt, wie das Grundstück überhaupt angefahren werden darf − ob von Süden oder Norden.

Denn darüber ist seit einiger Zeit ein juristischer geführter Streit zwischen der dem Heimat- und Kulturverein Sölring Foriining und dem Bauherrn entbrannt, über den jetzt die Gemeinde Wenningstedt im Bauausschuss am Montag entscheiden wollte.

Weiterlesen: Ortstermin: Konflikt um Steinzeitgrab Denghoog nimmt kein Ende

Doch dazu kam es nicht, weil der Tagesordnungspunkt in der Sitzung kurzerhand mit einer Stimme Mehrheit von der Opposition abgesetzt wurde − mit der Begründung, dass öffentlich-rechtlich die strittige Zufahrt zum Neubau geklärt und eine privatrechtliche Klärung nicht Sache der Gemeinde sei. Nun soll die Denghoog-Zufahrt voraussichtlich in einer weiteren Sitzung diskutiert werden.

Das sagt die Sölring Foriining

Die Sölring Foriining will mit allen Mitteln verhindern, dass die Zufahrt zum Neubau Am Denghoog 3 von Süden gestattet wird. Die Zuwegung von Süden gehört – zumindest zum großen Teil – seit 1928 der Sölring Foriining, also dem Jahr, in dem das Grundstück des Hünengrabs vom Kultur- und Heimatverein gekauft wurde. Der Heimatverein befürchtet nun, dass insbesondere während der Saison der Zu- und Abgangsverkehr durch die zukünftigen Bewohner inklusive Lieferfahrzeugen, Reinigungsdienste, Müllabfuhr, Post- und Paketboten Geräusche und Erschütterungen innerhalb der Grabkammer des Denghoog auslösen und so die Erlebbarkeit des mehr als 5.000 Jahre alten Kulturdenkmals schmälern könnte.

Weiterlesen: Erster Klageerfolg für die Sölring Foriining zur Sicherung des Denghoog

Zudem sei die Vorstellung, dass „sich permanent Autos durch Besuchergruppen oder Schulklassen schieben und hupen“, die das Denkmal besuchen, „für uns unerträglich“, hat der Heimatverein der Gemeinde Wenningstedt mitgeteilt. Darüber hinaus gefährde eine Zufahrt von Süden Besucher der anliegenden Freisenkapelle und des öffentlichen Kinderspielplatzes.

Juristisch hatte die Sölring Foriining mit ihrer Argumentation bislang noch keinen Erfolg: Das Oberverwaltungsgericht hat zunächst in Eilverfahren entschieden, dass eine Gefährdung des Denkmals durch das Befahren von Fahrzeugen nicht nachgewiesen sei. Urteile im Hauptsacheverfahren liegen aber noch nicht vor.

Das sagen die Anlieger im Norden

Gegen eine Zufahrt zum Neubau von Norden machen die dortigen Anlieger mobil. Nach jetzigem Stand der Dinge darf hier nur ein Fuß- und Radweg existieren. Dies ist festgehalten worden, als eben einige der Anlieger Teile der Flächen der Gemeinde Wenningstedt geschenkt haben. Und darauf berufen sich die Anlieger bis heute.

Sie argumentieren darüber hinaus, dass die Zufahrt von Süden insgesamt 70 Jahre genutzt worden sei, nämlich von den ehemaligen Eigentümern des Grundstücks, auf dem heute der Neubau steht. Ihnen sei von der Sölring Forrining ein Wegerecht eingeräumt worden, das bis zum Verkauf des Grundstücks im Jahr 2000 auch von Autos genutzt worden sei. Zudem seien Beeinträchtigungen nie festgestellt worden und auch künftig nicht zu befürchten. Es würden normale Kraftfahrzeuge in einer Größenordnung von 1,5 bis zwei Tonnen die südliche Zufahrt nutzen. Deshalb sei eine Beeinträchtigung des Denkmals ausgeschlossen.

Klagen drohen

Dass es zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen den Beteiligten kommt, scheint zum derzeitigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Sowohl die Sölring Foriining als auch die Anlieger im Norden haben bereits angekündigt zu klagen, falls eine Entscheidung gegen sie ausfallen würde. Der Streit am Denghoog geht weiter.