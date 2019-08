Sylter Strandversorgung : Neubau mit Strandsauna

Tourismusservice Wenningstedt plant ein neues Strandlokal am FKK-Strand mit Eröffnung rechtzeitig zu Ostern 2020.

29. August 2019, 17:00 Uhr

Wenningstedt | „Neubau Strandversorgung Nord“ steht auf den Plänen, die Architekt Henning Lehmann für den Tourismusservice Wenningstedt entworfen hat. Ein neutraler Name – und nicht etwa „ehemaliges Wonnemeyer“ oder „Onkel Johnny’s Strandwirtschaft“, wie der Pfahlbau am FKK-Strand derzeit heißt. Mit dem Neubau des Strandversorgungsbetriebes am nördlichen Strandabschnitt will der Tourismusservice Wenningstedt-Braderup ein neues Kapitel aufschlagen. Sogar eine Sauna erwartet die Gäste im kommenden Jahr.

Zum Jahresende 2017 war der Pachtvertrag für das „Wonnemeyer“ ausgelaufen, das noch auf einer Podestfläche von 600 Quadratmetern stand. Als der Zustand des Strandlokals und des Podests Investitionen erforderte, kam es zum Streit zwischen dem Pächter und dem Kurbetrieb. Statt einem neu errichteten Strandlokal erwartete die Gäste 2018 eine kleinere provisorische Strandversorgung, für die die Interimspächter den Namen „Onkel Johnny’s Strandwirtschaft“ fanden. Für 2019 wurde ihr Vertrag verlängert. Die Baugenehmigung für den Neubau dauerte länger als erwartet, weil der Tourismusservice und der Kreis sich erst über die Ausgestaltung der Stützpfeiler einigen mussten, doch seit wenigen Wochen liegt nun die Baugenehmigung vor. Nach Abriss und Neubau in diesem Winter soll rechtzeitig zu Ostern 2020 eröffnet werden, kündigte Kurdirektor Henning Sieverts an.

Die Pläne sehen nunmehr analog zum insularen Strandversorgungskonzept eine Podestfläche von 500 Quadratmetern mit einer großen Außenterrasse vor. Das Holzgebäude wird – wie üblich in der Strandversorgung – neben dem Gastraum einen Kiosk, Küche, Lager, zwei Kühlhäuser und Gästetoiletten umfassen. In der Gastronomie sollen innen und außen jeweils etwa 80 Gäste Platz finden. Das neue Dach soll auf der Kliffseite begrünt werden.

Für die Wintermonate von November bis Februar plant der Tourismusservice etwas Neues: Fünf Saunamodule werden auf dem Podest aufgestellt, in denen die Gäste in kleinen Gruppen schwitzen können. „Wir glauben, dass wir in der ruhigen Zeit Gäste dafür begeistern können“, erklärte Sieverts. Bis das Saunaangebot etabliert ist, will der Tourismusservice selbst für den Betrieb und das Personal sorgen.

Ab heute bis zum 28. Oktober können sich Interessenten als Mieter bewerben, die die Strandversorgung jeweils im Sommer, zwischen März und Oktober, betreiben möchten. Der Vertrag sieht eine Laufzeit von drei Jahren und eine Option zur Verlängerung um fünf Jahre vor. Anfang November führt dann der Aufsichtsrat Gespräche mit den Bewerbern und fällt die Entscheidung, wer ab Ostern die Gäste bewirtet.

„Wir gehen fest davon aus, dass wir einiges an Bewerbungen bekommen werden“, meinte Sieverts. „Das ist eine tolle Location – mit einer schönen Lage für die Gäste und einer sehr guten Nutzbarkeit für den Pächter.“





