„Nena beneide ich schon“

Bestseller-Autorin Claudia Thesenfitz erzählt von ihrem neuen Roman „Sylt oder Sahne" und spricht über ihr Verhältnis zu ihrem Körper

05. April 2020, 17:56 Uhr

Sylt | „Sylt oder Sahne“ lautet der Titel des neuen „Glücksroman“ von Bestseller-Autorin Claudia Thesenfitz. Anders als in den vorherigen Romanen, steht diesmal nicht die Liebe zu einem Mann im Vordergrund – viel mehr schreibt Claudia Thesenfitz über Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Die Leser treffen auf die Protagonistin Nele, die aus ihrem Hamburger Alltagstrott ausbricht, um auf Sylt an einer Fastenkur teilzunehmen. Nele ist unzufrieden - mit sich, ihrer Figur, ihrem Leben – die Tage auf Deutschlands schönster Insel eröffnen ihr schließlich jedoch ungeahnte Perspektiven.

Im Interview mit Sylter-Rundschau-Volontärin Anna Goldbach spricht die Autorin über Neid, Körpergefühl und ihr neuestes Projekt.

Frau Thesenfitz, vergleichen Sie sich oft mit anderen Frauen?

Ja, schon. Ich glaube, das macht jede Frau. Ich selbst habe nicht die absolute „Idealfigur“, da vergleiche ich mich schon mit anderen Frauen in meinem Alter und frage mich, wieso die es schaffen so beneidenswert dünn zu sein. Ich bin nicht dick – aber wie mit 20 sehe ich eben auch nicht mehr aus.

Haben Sie das Gefühl, dass sich das mit dem Älterwerden ändert?

Ja, ich glaube, je älter man wird, desto mehr hat man an sich zu bemängeln: die ersten Falten, vereinzelte Cellulitedellen oder ein paar Hüftpölsterchen, die vorher nicht da waren. Da fängt man zu vergleichen: Geht es anderen in meinem Alter auch so?

Ich selbst war früher schlank, ohne etwas dafür tun zu müssen. Ich war das einfach gewohnt. Wenn jetzt die Hüftpölsterchen kommen, dann irritiert mich das. Und ja, dann bin ich manchmal etwas neidisch auf Frauen, denen es nicht so geht.

Gibt es denn etwas, das Ihnen besonders gut an sich gefällt?

Ich mag den Inhalt meines Kopfes, meine Fantasie. Ich mag meine Musikalität und meine Genussfähigkeit. Äußerlich mag ich meine Hände, meine Füße und mein Gesicht. (lacht)

Nele, die Protagonistin ihres neuen Glücksromans „Sylt oder Sahne“ vergleicht sich ständig mit anderen. Sie beneidet beispielsweise ihre schlanke Mitbewohnerin. Gibt es jemanden, den Sie beneiden?

Nena! Mit ihr habe ich zusammengearbeitet. Sie sieht immer noch aus wie mit 30 – sogar besser als früher eigentlich. Die ist so durchtrainiert und hat nicht eine einzelne Cellulitedelle. Ich muss es wissen, weil ich sie näher kennenlernen durfte. Nena hat einfach tolle Gene, auch ihre Mutter sieht noch super aus! Nena beneide ich schon. Aber eigentlich bringt Neid einen nicht weiter im Leben. Im Gegenteil: Neid ist der beste Weg zum unglücklich sein, und ich versuche bewusst das zu vermeiden und mich darauf zu konzentrieren, was mich ausmacht.

Würden Sie mit Nena tauschen wollen?

Nein. Ich würde wissen wollen, wie sie es macht und auf mich selbst anwenden.

Zum Teil weiß ich es ja: Sie ernährt sich sehr bewusst und isst seit Jahrzehnten vegan oder vegetarisch, trinkt wenig Alkohol und treibt viel Sport. Würde ich das tun, sähe ich auch anders aus. Aber ich mache es ja bewusst anders. Ich esse einfach gerne.

Sie bezeichnen „Sylt oder Sahne“ ganz bewusst als „Glücksroman“, tatsächlich ist Nele jedoch dauernd unzufrieden - mit sich selbst, ihrer Figur, ihrem Beruf und ihrem Single-Leben – Glücksgefühle erlangt sie durch Essen. Was bedeutet Glück für Sie?

Oh, Glück sind für mich die Sekunden – ich glaube Grönemeyer hat es mal als Sekundenglück besungen – wo ich einfach absolut zufrieden bin. Das kann ganz verschiedene Ursachen haben: Wenn ich auf die grüne Brandung schaue und die gute Sylter Meerluft einatme – so einen Moment des Glücks und der Dankbarkeit hatte ich erst gestern wieder am Strand. Oder wenn ich verliebt bin und der Mensch meines Lebens küsst mich. Oder auch wenn Pauline, meine Neufundländer-Hündin, morgens zu mir ins Bett hüpft und sich an mich kuschelt. Oder wenn ich mit lieben Freunden oder Familie zusammen bin oder mir etwas Schönes kaufe.

Aber ganz besonders glücklich macht es mich, wenn ich andere Menschen glücklich machen kann! Durch schöne Geschenke oder andere Aufmerksamkeiten - oder dadurch, dass ich sie emotional berühre, zum Beispiel durch eine Erzählung zum Lachen bringe. Deshalb schreibe ich Glücksromane.



Zum Essen kann Nele nur schlecht Nein sagen. Wozu können Sie gut Nein sagen?

Ich kann leider viel zu schlecht Nein sagen. Das ist etwas, was ich noch lernen muss – Grenzen ziehen und Nein sagen. Bei Ungerechtigkeit kann ich das sehr gut. Oder auch, wenn ich mich benutzt fühle. Ein Profi-Nein-Sager bin ich aber nicht. Das muss ich noch üben, um mich selbst besser zu schützen.



Ihre Protagonistin glaubt, dass sie erst dann wieder einen Partner findet, wenn sie abgenommen hat. Haben Sie auch schon einmal für die Liebe gehungert?

Nein, nie. Ich hatte seltsamer Weise trotz meiner unbestreitbar zu vielen Kilos immer ein sehr gutes Selbst- und Körperbewusstsein. Solange ich mich wohlfühle, ist alles okay für mich. Ich glaube einfach, dass es keine Liebe ist, wenn der Partner nur dann bleibt, wenn ich einen bestimmten BMI habe. Ich möchte nicht für meine Hülle geliebt werden, sondern für das Gesamtpaket.

Wie ist die Idee für ihren Roman entstanden?

Die entstand, weil ich immer mehr von dieser Fasten-Begeisterung mitbekam. Viele meiner Freunde begannen mit Intervallfasten. Das Thema Ernährung war allgegenwärtig. Mit diesem Trend wollte ich mich dann genauer befassen.

Haben Sie es ausprobiert und selbst gefastet?

Ja, habe ich.

Erfolgreich?

Naja, ich habe es nicht so besonders gut durchgehalten. (lacht) Ich habe eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Meine Geschwister und ich wurden sehr antiautoritär erzogen – wir mussten uns nur selten an Regeln halten oder mit Frustrationen umgehen. Daher fällt es mir unfassbar schwer mich selbst zu kasteien. Wenn beispielsweise mein Magen rebelliert, dann verweigere ich ihm die Nahrung nur ungern. (lacht) Ich bin einfach zu wenig hart zu mir, denke ich. (lacht)

Ihre Unzufriedenheit rührt daher, dass Nele einsam ist. Wann fühlen Sie sich einsam?

Ich fühle mich mit mir selbst eigentlich recht gut, ich kann gut alleine sein. Einsam fühle ich mich, wenn ich meine geliebten Menschen zu lange nicht um mich habe. So nach ein, zwei Tagen muss ich sie dann spätestens wieder sehen. Hm, wann fühle ich mich einsam? Auf dem Zahnarztstuhl fühle ich mich manchmal einsam! (lacht)

Eine entscheidende Rolle spielt auch der geflüchtete Adil. Wie kamen Sie dazu diese Thematik in ihren Roman einzubauen?

Sowohl in meiner Heimat als auch hier auf Sylt fiel mir auf, dass die Gastronomie enorm unter Kräftemangel leidet. Gleichzeitig kamen Flüchtlinge in nicht gerade geringer Zahl hier auf die Insel. Die logische Folge war, dass sie im Gastronomie- und Hotelleriegewerbe Fuß fassen konnten. Ich wollte realistisch bleiben. Dazu kam, dass ein Teil der Migranten eine andere Einstellung gegenüber Frauenkörper haben – nicht so amerikanisiert. In vielen südlichen Ländern dürfen Frauen noch kurvig sein. Mir gefiel, dass Nele von Adil eine andere Art der Wertschätzung erfährt.

Sylt ist häufig der Spielort ihrer Geschichten, was fasziniert sie so an der Insel?

Ich kann Ihnen gar nicht sagen wieso. Es war einfach Liebe auf den ersten Blick! (lacht) Diese grüne Brandung – ich liebe das Meer – da war ich sofort hin und weg. Die Heckenrosen, die Dünen, das Licht und die Mischung der Leute – viele Prominente und ganz gehobene Gastronomie in dieser tollen Natur vereint. Diese Kombination finde ich einfach einmalig.

Apropos: Die Prominenz auf der Insel wird auch in ihrem Roman wieder thematisiert. Gehören Promis für Sie zu Sylt?

Die gehören zu Sylt, die gehören aber auch ein bisschen zu mir, weil ich ja vorher auch Promi-Biografien geschrieben habe. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich dachte, dass es total wichtig wäre solche Menschen kennen zulernen. Ich wollte wissen, was die Andersartigkeit dieser Leute ausmacht. Letztendlich wird aber auch bei Prominenten nur mit Wasser gekocht. Diese Erkenntnis wollte ich meinen Lesern vermitteln.

Ohne zu viel verraten zu wollen: Das Ende ihres Romans ist wie immer etwas fürs Herz. Ist ein weiterer Glücksroman geplant?

Ja, es ist noch ein weiterer Liebesroman geplant. Die Reihe soll sich ja immer weiter fortsetzen. Natürlich habe ich aber auch noch andere Projekte...

Was für Projekte?

Nur so viel dazu: Im Frühjahr 2021 kommt ein ungewöhnlicher Roman, den ich gemeinsam mit einer Autorenkollegin verfasst habe – der könnte eventuell für Furore sorgen... Aber es wird definitiv auch weitere Glücksromane geben!

Kommt es in ihren Glücksromanen zu einem Wiedersehen mit bereits bekannten Figuren?

Ich könnte mir gut vorstellen Elli aus „Sylt oder Selters“ wieder auferstehen zu lassen. Das wollte ich eigentlich schon immer. Prinzipiell kann ich mir für jedes meiner Bücher eine Fortsetzung vorstellen.