Freiwilligendienst auf Sylt : Naturschutzgemeinschaft verabschiedet junge Freiwillige

Zwölfmonatiger Einsatz endet mit gemeinsamen Ausflug.

von Wiebke Stitz

13. Juli 2020, 12:30 Uhr

Zum Ausklang ihres zwölfmonatigen Einsatzes bei der Naturschutzgemeinschaft Sylt (NSG Sylt) in Braderup stiegen sie zunächst in den Zug. Später dann traten sie kräftig in die Pedalen, um von Niebüll zum Nolde-Museum und von dort schließlich zum Bahnhof in Klanxbüll zu gelangen.

Die Rede ist von sieben jungen Menschen, die es von Passau über Mannheim, Neuss, Hannover, Hamburg, Bordelum und Tinnum für ein Jahr zu einem freiwilligen Einsatz zur NSG auf die Insel gezogen hat. In Braderup leisteten sie innerhalb des Bundesfreiwilligen Dienstes oder im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres tätigen Dienst für die unterschiedlichsten Belange des Naturschutzes auf Sylt.

Mit diesem Ausflug „wollen wir über den Tellerrand gucken und erkunden, was es im Kreis Nordfriesland an Sehenswürdigkeiten außerhalb Sylts gibt.“ So Maike Lappoehn, Geschäftsführerin der NSG. Sie radelte tapfer mit!

Erstes Ziel, das am vergangenen Sonnabend angesteuert wurde: das Naturkunde - Museum in Niebüll.

„Das war so interessant, dass wir gerne länger geblieben wären“, hieß es einhellig. Per Fahrrad ging es durch die Weite Nordfrieslands zum Nolde-Museum. Die passende Einstimmung, um sich den Bildern des Künstlers zu nähern.

Nach verdienter Stärkung zog der von Nolde persönlich in seiner Struktur konzipierte Garten die Besucher in seinen Bann. Der Schriftsteller Günter Kunert verglich ihn einst mit „Klingsors Zaubergarten“, bei dem „die Natur... ihren Besucher derart berührt.“ Früchte und Blumen, Hecken und Sträucher standen in voller Blüte und übten in dieser stillen Nachmittagsstunde ihren Zauber auch auf die jungen Besucher aus.

Das war mehr als beeindruckend! Derart eingestimmt erschloss sich sodann die unter dem Motto „Der Zauber des kleinen Formats “ stehende Ausstellung. Und während sich auch bei der Fahrt Richtung Klanxbüll Sonne und Wolken am nordfriesischen Himmel ein Stelldichein gaben, zog der 19-jährige Thilo Grebien sein ganz persönliches Fazit: „Selbst nach einem Jahr Arbeit bei der NSG auf Sylt habe ich heute noch so viel Neues gelernt!“