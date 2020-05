Lockerung der Corona-Maßnahmen : Naturführungen auf Sylt starten wieder

Serie „Und dann kam Corona“ / Maike Lappoehn, Geschäftsführerin der Naturschutzgemeinschaft Sylt, über Beerenklau, Verzicht und erste Naturführungen

Die Nachrichten überschlagen sich seit Beginn der Coronakrise mit bundesweiten Meldungen aus der Wirtschaft. Doch wie geht es den Unternehmen und Vereinen direkt vor unserer Tür auf Sylt? Exemplarisch begleitet die Sylter Rundschau eine Solo-Selbstständige, ein Steuerberatungsunternehmen, einen Verein, einen großen Sylter Arbeitgeber und einen Handwerksbetrieb durch diese Zeit. Heute haben wir mit Maike Lappoehn von der Naturschutzgemeinschaft Sylt (NSG) in Braderup gesprochen.

Tiere und Pflanzen, die sich in der Sylter Natur tummeln, können Insulaner und Gäste jetzt wieder unter fachkundlicher Anleitung erleben. Nach der Corona-Zwangspause startet die Naturschutzgemeinschaft Sylt (NSG) am Montag vorsichtig mit ersten Führungen in die Braderuper Heide oder zum Morsum-Kliff. „Feste Termine gibt es noch nicht, Leute die Interesse haben, rufen uns einfach an“, sagt Maike Lappoehn, hauptamtliche Geschäftsführerin der NSG. Zunächst wolle sie testen, wie die Führungen mit den strikten Landesauflagen wie Mundschutz-Pflicht, Namenslisten und begrenzter Teilnehmerzahl von 15 Menschen, so laufen. Denn sowohl der zeitliche Aufwand für die Umsetzung und Einhaltung der Schutzregeln, als auch der Ablauf der Führungen ohne Kontakt sei unklar. Erst wenn das erprobt wurde, könne sie abschätzen, wann es wieder mit festen Führungen losgeht.

Drinnen übt die NSG schon seit rund einer Woche den Arbeitsalltag mit Gästen, wenn parallel die Covid-19-Regeln eingehalten werden müssen. Seit dem 17. Mai ist die Natur-Ausstellung in Braderup wieder geöffnet. Wie vielerorts muss auch hier überwacht werden, dass nicht mehr Besucher im Gebäude sind als erlaubt. Die Gäste müssen ihre Daten in eine Liste schreiben und Handdesinfektion ist oberstes Gebot.

Die Pause ohne Führungen und Gäste hat das Team jetzt unter anderem genutzt, um eine neue Heidewanderung auszuarbeiten; mit dabei sind auch Elemente der lyrischen Wanderung und der Sylter Sagenwald. Wann diese das erste Mal stattfindet ist aber ungewiss: „Wir sind schon betrübt, dass wir zunächst nur begrenzt mit naturschutzkundlichen Führungen unterwegs sein dürfen und unsere Aufklärungsarbeit zum Thema Naturschutz eingeschränkt ist“, sagt Lappoehn. Die fehlenden Einnahmen aus den Gästeführungen reißen ein großes Loch in die Vereinskasse.

Um diese finanziellen Auswirkungen abzufedern, setzt der Verein jetzt vermehrt auf Spenden sowie Zuschüsse von der Gemeinde und vom Land, die demnächst erwartet werden. Bis dahin muss die NSG sparen und genau planen, was wichtig ist, sagt die Geschäftsführerin. „Konkret hatten wir uns für die nächsten Jahre die Sanierung unseres Daches vorgenommen und die Neugestaltung unseres Mehrzweckraumes, da müssen wir dann sehen, wie wir das umsetzen können.“

Aber das Geld sei nicht das Schwierigste, denn die „Sorge um das Wohlergehen aller steht oft im Vordergrund“, sagt Lappoehn. Zu diesen „allen“ zählen unter anderem die Kinder- und Jugendgruppen, die ausfallen. „Wir sind gerade dabei abzuklären, wann wir wieder starten können“, sagt Lappoehn. Das könne dann auch eine Entlastung für die Eltern sein, die ihre Kinder seit Wochen zu Hause betreuen.

Auch die jungen Freiwilligen, die im Verein ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr beziehungsweise einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren, zählen zur Gemeinschaft. Das Virus und die damit zusammenhängenden Landesmaßnahmen hat auch deren Arbeitsalltag kräftig durcheinander gewirbelt.

„Unsere Freiwilligen haben sich die Zeit, bis das neue Team im Juli kommt, auch anders vorgestellt“, sagt Lappoehn. Die sieben jungen Männer und Frauen aus ganz Deutschland leben in einer – während Corona von anderen isolierten – Wohngemeinschaft in Braderup. Das ist nicht immer leicht.

Während sonst die Führungen ihren Arbeitsalltag bestimmen, haben sich die Freiwilligen jetzt auf die Pflege der Naturschutzgebiete konzentriert, „mit Brutvogelkartierung und Vögelbeobachtung; invasive Arten fachgerecht entfernt, wie zum Beispiel der große Beerenklau, immer unter dem Aspekt, im Gebiet die Brutvögel nicht zu stören“, sagt Lappoehn. Sie hofft, dass viele Menschen wahrgenommen haben, wie gut es der Natur tut, wenn es hier ruhiger zu geht. „Es war ja alles reduziert, Menschen, Autos, Alltagsgeräusche. Mir ist bewusst, dass wir alle vom Tourismus leben und wir heißen die Gäste auch willkommen. Nur weniger ist manchmal mehr.“