Natur ganz nah erleben

Das „Green Screen“-Festival kommt wieder mit drei besonderen Filmen nach Sylt

von ago

06. August 2019, 15:57 Uhr

Sylt | Vom 11. bis 15. September findet in Eckernförde wieder Europas größtes Naturfilmfestival „Green Screen“ statt. Vor der Eröffnung werden schon zum neunten Mal an den Standorten des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags jeweils drei ausgewählte Filme gezeigt. Am Freitag, 9. August, um 19 Uhr haben die Besucher im Erlebniszentrum Naturgewalten die Gelegenheit, umsonst dabei zu sein und – wie jedes Jahr – ihre Stimme für einen der drei Filme abzugeben.

In 14 Orten zwischen Nord- und Ostsee entscheiden die sh:z-Leser zwischen 29. Juli und 1. September über den vom Verlag gestifteten Publikumspreis. In den vergangenen acht Jahren haben 23 000 Leser die Veranstaltungen besucht – und die Nachfrage steigt jedes Jahr. Der mit 2500 Euro dotierte Preis wird dann neben vielen weiteren Auszeichnungen auf der Festival-Gala am 14. September in Eckernförde verliehen.

Zur Einstimmung hier schon mal ein paar Einzelheiten über die drei Filme:





Herrscher einer vergessenen Welt – Biokos Drills

von Oliver Goetzl, Deutschland 2019, 55 Minuten, ab 6 Jahren

Dies ist der weltweit erste Film über wilde Drills. Es handelt sich um die größte Affenart der Erde – von den Menschenaffen abgesehen – und um eine ausgesprochen charismatische Art. Die Tiere sind extrem scheu, sehr selten und stark gefährdet. Sie leben vor Äquatorialguinea auf der Insel Bioko, einem Hotspot der Biodiversität. Drills sind kaum erforscht, die Aufnahmen in dieser Dokumentation sind neu für die Filmwelt und das dargestellte Verhalten auch für die Wissenschaft.

Der Film zeigt außerdem zum ersten Mal die Eiablage der größten Schildkröte der Erde, der Lederschildkröte, bei Tag aus verschiedenen Perspektiven und mit der Drohne gedreht, sowie den dramatischen Weg der Babyschildkröten zum Ozean – ebenfalls mit ungewöhnlichen Bildern bei Tageslicht.

Noch nie zuvor gefilmt wurde auch der beeindruckende Weg von Grundeln zu ihren Nahrungs- und Laichgebieten oberhalb von Wasserfällen. Sie verlassen das Wasser, umgehen Stromschnellen und erklimmen Wasserfälle senkrecht. Als weiteres Beispiel für die ungekannte Biodiversität Biokos dient das Leben in einer Vulkan-Kaldera, in dem sich die größte Anzahl an Affenarten Afrikas befindet.





Die verrückte Welt der Hörnchen

von Yann Sochaczewski, Deutschland 2019, 50 Minuten, ab 6 Jahren

Hörnchen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Tieren der Welt. Sie sind überall zu sehen, begleiten uns auf Spaziergängen im Wald und amüsieren uns mit ihren akrobatischen Kletterkünsten. Die kleinen Kobolde besiedeln fast alle Lebensräume der Erde und gehören zu einer der erfolgreichsten Tierfamilien überhaupt. Der Film begibt sich auf Augenhöhe mit den Hörnchen und erzählt spannende und unterhaltsame Geschichten aus der Welt eines der populärsten Säugetiere unseres Planeten.





Elefanten hautnah – Giganten mit Gefühl

von Jens Westphalen und Thoralf Grospitz, Deutschland 2019, 50 Minuten, ab 6 Jahren

Afrikas Elefanten sind einfühlsam, hilfsbereit und sanftmütig. Ihre Fähigkeiten sind erstaunlich: Wie schaffen sie es, zielsicher Wasserstellen zu finden? Wie kommunizieren die Tiere miteinander und warum tauchen sie zu hunderten zeitgleich an bestimmten Orten auf? „Elefanten hautnah“ zeichnet ein komplexes Bild dieser Ikone Afrikas und gibt intime Einblicke in das Leben der größten Landsäugetiere.