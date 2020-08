Nachruf XXX

Sven-Alaf Söderberg ist gestorben/ Er war eng mit Feuerwehr Westerland verbunden

WESTERLAND | Die Insel ist um einen ebenso bekannten wie verdienten Mitbürger ärmer: Im Alter von 80 Jahren verstarb Sven-Alaf Söderberg nach einer schweren Erkrankung. Untrennbar ist sein Name vor allem mit der Freiwilligen Feuerwehr Westerland verbunden, der er 18 Jahre lang vorstand. Der gebürtige Sylter hatte nach der Schulzeit in Westerland bei Schornsteinfegermeister Willi Block die Ausbildung zum Gesellen absolviert, übernahm später einen eigenen Bezirk als Schornsteinfegermeister.

Bereits 1958 war Sven-Alaf Söderberg der Westerländer Wehr beigetreten, zu deren Jugendwart er 1966 gewählt wurde. Eng verbunden war sein weiterer Weg bei der Feuerwehr mit seinem Freund Hauke Block, dem Sohn seines Berufsausbilders. Unter anderem wirkten Söderberg und Block viele Jahre als Führungsduo der Westerländer Wehr.

Diese wurde von Sven-Alaf Söderberg mit viele Engagement und Leidenschaft straff geführt, was ihm den scherzhaften Ökelnamen ″Sven Alarm″ einbrachte. Daneben wirkte der Verstorbene viele Jahre als Kreisausbilder. Im Jahr 2000 stellte er sich nicht mehr zur Wiederwahl und wurde als Ehrenwehrführer in die Reserveabteilung überstellt, wechselte fünf Jahre später dann in die Ehrenabteilung und verstärkte den Kreis der Betreuer des Feuerwehrmuseums in Keitum.

Für seine Leistungen wurde Sven-Alaf Söderberg mit mehreren Auszeichnungen bedacht. So wurde ihm mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold die höchstmögliche Anerkennung im Feuerwehrwesen zuteil, erhielt er aus der Hand der damaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis die Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein, und auch die Ehrenmedaille der damaligen Stadt Westerland würdigte seine Verdienste. Als einen ″kompetenten, verlässlichen und loyalen Menschen″ behält Hauke Block seinen Freund und Weggefährten in Erinnerung, der ″ein Feuerwehrmann par excellence″ gewesen sei. Auch der vormalige Kreiswehrführer Christian Albertsen blickt gern ″auf die konstruktiven Treffen und viele gute Gespräche″ zurück, als ″ein Vorbild″ charakterisiert ihn Westerlands Wehrführer Christian Fröhlich.

Eine zweite große Leidenschaft von Sven-Alaf Söderberg war das Angeln. Seit 1979 war er Mitglied des Anglervereins Sylt, für den er zeitweise im Vorstand aktiv war. 2009 bedachte ihn der Verein mit der Ehrenmitgliedschaft. Sylts Blauröcke, Petrijünger, Freunde und viele Bekannte trauern gemeinsam mit Söderbergs Ehefrau und Sohn um eine Persönlichkeit, die Westerland und auch die Insel bereichert hat.