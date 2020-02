Nachhaltigkeit ohne Rückhalt?

Sylter Natur-und Umweltverbände präsentieren Projekt, das den Tourismus nachhaltiger machen soll / Moritz Luft und Birgit Friese kritisierten Vorgehen gestern

Westerland | „Mehr Nachhaltigkeit wagen – Tourismus für Sylt“, lautet der Slogan eines Sylt-Checks sowie einer dazugehörigen Broschüre, die Sylter Umweltverbände gestern in Westerland präsentiert haben. Zu den Initiatoren dieses Arbeitskreises Natur und Umweltschutz Sylt zählen unter anderen die Sölring Foriining, der Naturschutzbund (NABU), die Naturschutzgemeinschaft Sylt, das Erlebniszentrum Naturgewalten, der WWF sowie der Verein Jordsand und die Schutzstation Wattenmeer. Eine gemeinsame, öffentliche Positionierung dieser Verbände fehlte bislang. Begleitet vom Kieler Institut für Tourismus- und Bäderforschung (NIT) haben sie daher jetzt „Eckpunkte für Nachhaltigkeit im Sylt-Tourismus“ bestimmt. Ziel ist es, dass Sylt im Tourismus mehr Nachhaltigkeit wagt.

Rund 30 Menschen waren gestern in das Congress Centrum Sylt (CCS) gekommen, um dabei zu sein, wenn Wolfgang Günther vom NIT die Ergebnisse präsentiert. Neben positiven Stimmen, kritisierten in der anschließenden Diskussion unter anderem Touristiker das Projekt sowie eine zu späte Information und Einbindung weiterer Akteure durch die Initiatoren.

„Ich bin ziemlich erschüttert über das, was hier erarbeitet wurde und jetzt hier zutage kommt“, sagte Moritz Luft, Geschäftsführer der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG). Es sei ein Sammelsurium aus Unterstellungen, Behauptungen, Mutmaßungen, in dem die SMG auseinandergenommen werde, „was es in keiner Weise so darstellt, wie es in echt ist“, sagte Luft, der sich von Günthers Vortrag offensichtlich persönlich angegriffen fühlte. „Sie sagen, andere sind nachhaltig besser unterwegs? Na, dann bringen sie doch mal ein Beispiel, werden sie doch mal konkret.“ Er sei ziemlich enttäuscht von diesem „Wunschzettel“. Er selbst habe die Verbände dazu animiert, sich zusammenzutun, eine Stimme zu haben. Und auch das würde mit dem aktuellen Projekt nicht erfüllt.

Günther entschuldigte sich sichtlich erschüttert: „Ich würde gerne mit Ihnen ins Gespräch gehen und begründen, warum diese Aussagen so zustande gekommen sind und hoffe dann, dass sich das ein oder andere klären und Ihre Verärgerung gemildert wird.“ Auch die Naturverbände seien für Gespräche offen.

Kritik kommt auch von Kampens Tourismuschefin Birgit Friese. Die Einladung sei zu spät gekommen, sodass sie „dieses Pamphlet“ in der Kürze nicht mehr habe lesen können, sagt sie. Bei diesem wichtigen Thema müssten auch Appartementvermieter, Hoteliers und Wirtschaftsleute eingeladen werden. „Wir als Touristiker freuen uns über konkrete Aktionen wie zum Beispiel Bye-Bye-Plastik.“ Die Broschüre des Arbeitskreises Natur-und Umweltschutz sei für sie ein „ganz großes schwammiges Konglomerat an sicherlich wichtigen Themen, aber wenn wir schnell etwas auf den Weg bringen müssen, dann brauchen wir praktische Beispiele“. Nur dann könne man als Vorreiter agieren und das auch den Gästen vermitteln. Diese hier geführte Auseinandersetzung finde sie „gut und es sei wichtig, dass jeder seine Meinung äußert“.

Für einen konstruktiven Prozess hält auch Kampens Bürgermeisterin Stefanie Böhm die Diskussion und ihre Folgen: „Es sind keine zwei verhärteten Fronten, sondern wir gehen aufeinander zu“, sagte sie gestern. Es gäbe bereits zahlreiche realisierte Projekte, die die Naturschutzverbände an die Gemeinde herangetragen haben. „Man muss Geduld haben – die Fronten sind erst heute hier entstanden.“

Auch Katrin Fifeik, Bürgermeisterin von Wenningstedt-Braderup, hätte sich gewünscht, dass die Naturschutzverbände sie frühzeitiger informiert und eingebunden hätten. „Ich bin entsetzt über die Verteidigung dieses Pamphlets“, sagt sie und bezieht sich auf Vorredner, die die Broschüre gelobt hatten. Ein fertiges Dokument vorzulegen und dann zu fordern, offen und ehrlich zusammenzuarbeiten, halte sie für „sehr risikoreich“.

Aus einer neutraleren Position heraus betrachtet Prof. Dr. Karen Wiltshire vom AWI auf Sylt die Debatte und beglückwünscht die Beteiligen der Naturverbände zu der Verbindung. „Dass der Tourismus noch nicht 100 Prozent damit einverstanden ist, ist doch klar“, sagte die Wissenschaftlerin. Der Zustand auf Sylt, dass je eine Fraktion auf einer Seite steht, müsse aufhören. „Das hier wird ein Prozess sein, der jetzt langsam anläuft, da sollte man nicht streiten.“

Dieser Meinung ist auch Gesa Michaelsen, Dorfmanagerin der Gemeinde Sylt, die Wiltshire sowie die Verantwortlichen der Broschüre ermutigt: „Ich finde den Ansatz ganz toll und glaube, der Perfektionsanspruch wurde auch gar nicht formuliert“, sagte sie.

„Das Papier soll darstellen, was die Verbände denken und das ist der Anfang, darüber kommt man ins Gespräch und wenn sie auf dem falschen Weg sind, dann ist das genau der Punkt, an dem man in die Diskussion geht“, appelliert Sven Lappoehn, Geschäftsführer der Sölring Föriining, an alle. Er sei davon überzeugt, dass dieses Papier gut zu lesen ist und dass es widerspiegele, was die Verbände denken „und nichts anders oder mehr sollte es sein“, sagte er abschließend.

Der Meinung ist auch Markus Wenzel von Appartements & Mehr: Vorab habe er gedacht „ach, das sieht ja ganz nett aus, für jemanden der sonst immer komplett auf der anderen Seite steht und jetzt auf uns zukommt“, sagte er, bezogen auf die Naturschützer. Er empfände es nicht als Manko, wenn Naturschutz auf der einen und Wirtschaft auf der anderen steht, „wir sollten uns nur irgendwo in der Mitte treffen“.

Edda Raspé sieht das ähnlich: „Ich finde das wunderbar und grundsätzlich sind wir uns sicher alle einig, dass wir so etwas wollen, brauchen und müssen. Der Teufel wird dann im Detail liegen“, sagte sie.

Die vorgestellte Publikation soll konkrete Denk- und Handlungsanstöße für einen nachhaltigen Tourismus auf der Urlaubsinsel geben und liefert Projektplanern mittels eines Punkterasters einen praktischen „Sylt-Check“. So sollen Unternehmer im Vorweg klären, ob ihre Vorhaben den Leitlinien des Inselschutzes entsprechen oder Gegenwind zu erwarten ist.

Urlaubsgenuss für Gäste und Lebensqualität für Sylter und ihre Naturlandschaft müssen zusammen gedacht und können nur gemeinsam mit den Natur- und Heimatverbänden der Insel authentisch entwickelt werden. Sie kritisieren, dass es der Tourismuswirtschaft bislang an einem gemeinsamen Aufbruch in Richtung Nachhaltigkeit fehle.

Im nächsten Schritt wollen die Beteiligten eine Person finden, die die gemeinsamen Interessen nach außen vertritt.



Die Broschüre der Verbände kann angefordert werden bei info@naturgewalten-sylt.de.