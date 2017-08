Keitum-Therme : Nach fünf Monaten Abriss: Bauruine ist weg

vergrößern 1 von 4 Foto: Boom 1 von 4







Zum Schluss hat der Abriss der Thermenruine am Wattenmeer noch einmal ordentlich Fahrt aufgenommen. Nach gut fünf Monaten des Abbruchs aller Rohbauten, Schwimmbecken und Saunaanlagen der vor zehn Jahren geplanten Wellness- und Badeoase konnte Marcus Kopplin, der Betriebsleiter des zuständigen Kommunalen Liegenschafts-Managements (KLM) der Gemeinde Sylt, gestern bei einem Ortstermin verkünden: „Im Laufe der kommenden Woche werden schon sämtliche Abriss- und auch Aufbereitungsarbeiten beendet sein.“ Damit wird sogar der ursprünglich bis auf Mitte September terminierte Zeitplan unterschritten, der wegen massiver Fundamente und starker Armierung des Stahlbetons verlängert wurde. Am heutigen Donnerstag sollen laut Auskunft von Michael Ehrig, dem Bauleiter des Hamburger Abrissunternehmens Ehlert & Söhne, als Letztes die restlichen Wände des mehr als sechs Meter tiefen Sprungbeckens (siehe Foto unten) entfernt werden. Der Beton des Beckens wird dann ebenso zerschreddert wie zuvor das Baumaterial der zahlreichen anderen Gebäude, Sohlen und Fundamente. Insgesamt sind damit ungefähr 8000 Tonnen zusammen gekommen, die komplett zum Auffüllen der durch die Abrisse entstandenen Baugruben sowie für die anschließende Modellierung des 9000 Quadratmeter großen Thermengeländes verwendet werden können.

Marcus Kopplin äußerte sich erneut erfreut darüber, dass der Beton sich als völlig unbelastet erwiesen hätte, deshalb in Keitum verbleiben konnte und nicht etwa aufs Festland entsorgt werden musste. Dies habe nicht nur einen hohen Aufwand und entsprechende Kosten erspart, sondern vor allem auch die Keitumer davor bewahrt, dass viele hundert Lkw durch das Dorf hätten fahren müssen, so der KLM-Chef. Mit Lastern angeliefert werden müssen in den kommenden Wochen allerdings ungefähr 2000 Tonnen des so genannten Füllbodens, der auf den Flächen des geschredderten Betons verteilt wird. Darüber kommt eine Deckschicht aus Trockenrasensaat – einer robusten, jedoch langsam wachsenden Sorte, wie sie beispielsweise im Innenbereich der Genossenschaftsbauten auf dem Westerländer Bastianplatz verwendet wurde, erläuterte Kopplin. Dann erfolgt noch eine Bepflanzung mit Gräsern oder anderen Gewächsen, die jedoch inseltypisch sein müssen und streng von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Nordfriesland überwacht werden. Auch die zur Renaturierung des Geländes verwendete Erde darf ausschließlich von Sylt stammen und muss genau auf seine Unbedenklichkeit getestet sein.

Bedenken, dass künftig am Wattenmeer eine Art Naturschutzgebiet entstehen würde, konnte der KLM-Chef jedoch entkräften: „Das Areal wird zwar gemäß Auftrag der Gemeindevertreter renaturiert, aber es soll eine Nutzung durch Bürger und Gäste möglich und die Rasenflächen begehbar sein“, betonte Kopplin. „Hier entsteht kein geschütztes Biotop.“ Dazu gehört auch, dass nach Abschluss der Abriss- und Modellierungsarbeiten sämtliche Holzzäune oben Am Tipkenhoog und die Metallzäune unten zum Uferweg hin entfernt werden. Vom höchsten Punkt an der Straße bis zum tiefsten Punkt am Watt soll das Gelände ein zweiprozentiges Gefälle erhalten, damit der Abfluss von Regenwasser gewährleistet ist.

Detailliert mit dem Keitumer Ortsbeirat abgesprochen werden sollen bei einem gemeinsamen Ortstermin mit KLM, dem Ordnungsamt sowie den Firmen Ehlert & Söhne und Peter Jacobsen Bau als Subunternehmer am kommenden Dienstagabend außer der genauen Ausgestaltung der Geländemodellierung insbesondere die Anlage künftiger Wege auf dem Areal und möglicher neuer Zufahrten zu der übermittelbar benachbarten Arena. Außerdem soll der „Damm“ zwischen dem ehemaligem Thermengelände und der Arena auf zirka 15 Meter verbreitet werden, um ihn bei Veranstaltungen als vorgeschriebenen zweiten Rettungsweg zur Wattseite hin nutzbar zu machen. Seitens der Verantwortlichen ist darüber hinaus zu klären, ob der Haupteingang zur Arena wie früher geplant vom großen Parkplatz aus erfolgen und ob nach dem Abriss des Holzzauns parallel Zum Tipkenhoog dort tatsächlich ein neuer Fußweg angelegt werden soll.

von Pierre Boom

erstellt am 23.Aug.2017 | 22:25 Uhr