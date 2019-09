Nach dem Surfen gehts zur „After Surf Lounge“

„Wyn“, das Hotel am Surfer-Strand, startet neue Eventreihe/Grandioser Blick von der Dachterrasse/Öffnung für alle

30. September 2019, 15:47 Uhr

Westerland | „Die Surfer und alle, die das Surfen lieben, sind unsere Zielgruppe. Ihr Lifestyle bestimmt unser Ambiente in den Zimmern und in unserem gesamten Haus“, erklärt Michael Esch die Philosophie des Hotels „Wyn“ am Brandenburger Strand. Der Direktor des erst kürzlich komplett erneuerten Hotels, ist besonders glücklich über den neuen Lounge- und Barbereich, der im oberstens Stockwerk des Hauses entstanden ist. „Vor hier hat man einen grandiosen Blick auf den Brandenburger Strand und die Surferszene“, schwärmt Michael Esch.

Der Blick, die „coole Atmosphäre“ und die „top ausgestattete Bar hier oben, sind wie geeignet für besondere Abende“, fand Michael Esch schon als die neuen Möbel im Loungebereich noch gar nicht standen.

Jetzt, da alles seinen Platz hat, möchte sich das „Wyn“ (sprich winn) nicht nur für die Hotelgäste sondern für alle Sylter öffnen. „So einen wunderbaren Platz muss man mit anderen teilen“, ist Michael Esch überzeugt.

Gemeinsam mit dem Sylter Veranstalter Peter Kötting entwickelte er deshalb ein neues Eventformat für den Lounge- und Dachterrassenbereich des Wyn. Am Mittwoch dem 2. und Sonnabend den 5.Oktober lädt das Hotel zur „After Surf Lounge“ ein. Mit Sylts Star-DJ Peter Kliem und dem Saxophnisten Inusa Dawuda konnten zwei Granaten für gute Musik gewonnen werden. Für „coole Drinks ist ohnehin gesorgt und den Blick auf die Nordsee gibt es gratis“ ansonsten zahlt man 15 Euro Eintritt, wenn man ab jeweils 22:00 Uhr dabei sein will, wenn die „After Surf Lounge“ im Wyn öffnet.

Wenn der Surf Worldcup vorbei ist, soll es nach dem Willen von Michael Esch „mindestens einmal im Monat einen Event ganz oben auf dem Wyn geben“. Karten dafür gibt es an der Hotelrezeption.