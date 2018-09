Unwetter auf Sylt : Nach dem Sturm ist vor dem Sturm

Tief „Elena“ sorgte für viele Feuerwehreinsätze und verhinderte die Landung eines Flugzeugs / Am Montag und auch am Mittwoch erneut sehr windig

von Pierre Boom

23. September 2018, 19:15 Uhr

Weniger heftig als zunächst befürchtet ist von Freitag Mittag bis Sonnabend Vormittag der Sturm „Elena“ über die Insel gefegt. Das „Abschiedstief“ des Ausnahmesommers 2018 sorgte glücklicherweise für keine größeren Sach- oder gar Personenschäden. Dennoch musste die Feuerwehr insbesondere in Westerland zu zahlreichen Einsätzen ausrücken: Am Freitag kurz nach elf Uhr flogen zunächst Terrassenmöbel vom Balkon eines Appartement-Hochhauses in der Friedrichstraße (wir berichteten). Die Fußgängerzone wurde teilweise gesperrt, alle Wohnungen zur Südseite überprüft und diverse Möbel weggeräumt. Zeitgleich sicherten die Kameraden ein Baugerüst vis à vis vom shz-Medienhaus in der Andreas-Dirks-Straße. Diese Einsätze dauerten zirka anderthalb Stunden.

Zwei Stunden später drohte eine große Markise in der Norderstraße zu fallen. Sie wurde von Feuerwehrleuten demontiert und gesichert. Drohende Gefahr ging auch von einem sturmgeschädigten Baum in der Norderstraße aus, vorsichtshalber wurden Teile vom Teleskopmast aus abgesägt. Einsatzruhe herrschte anschließend bis gegen 21 Uhr. Dann jedoch drohten einige der Pagodenzelte auf der Promenade wegzufliegen, die dort bereits für den am Freitag beginnenden Windsurf World Cup aufgebaut waren. Bei dem Einsatz im Scheinwerferlicht sicherten die Feuerwehrleute alle Zelte mit Spanngurten sowie durch Container, die mit jeweils 1000 Liter Wasser gefüllt sind. Ebenfalls gesichert werden musste ein Materialzelt für den Surfcup auf dem Brandenburger Parkplatz. Dort hatten sich Planen gelöst, die mit Seilen und Sandsäcken befestigt wurden. Diese Einsätze dauerten laut Auskunft der Feuerwehr Westerland bis weit in die Nacht hinein.

Am Sonnabend Vormittag mussten die Kameraden letztmalig wegen Sturm „Elena“ ausrücken: Diesmal zu einem Baum, der im Bahnweg auf die L24 zu stürzen drohte, sowie wegen Dachhauben, die sich von einem Reetdachgebäude in der Keitumer Chaussee gelöst hatten.

Während Sylt-Reisende am Freitagmittag nur zwei Stunden lang Probleme wegen Stillstands an der Autoverladung hatten, endete die Anreise für zahlreiche Inselurlauber auf dem Luftweg dort, wo sie begonnen hatte. Die zirka 140 Passagiere des Condor-Airbus DE 1630 aus Düsseldorf sollten um 19.50 Uhr auf Sylt landen. Der Flieger hatte jedoch Verspätung. Erst um 20.15 Uhr sah man die Landescheinwerfer am Abendhimmel auftauchen, wie ein Augenzeuge berichtete. Wartende Angehörige und Freunde gingen von einer Landung aus, doch einige Meter über der Landebahn startete der Airbus wieder durch. Um 20.40 Uhr tauchte der Airbus erneut am Himmel auf, um zur Landung anzusetzen. Die Maschine kam auch herunter und setzte für etwa eine Sekunde auf, startete dann jedoch erneut durch und flog zurück zum Flughafen Düsseldorf. Dort sind die Passagiere kurz nach 22 Uhr wohlbehalten gelandet. Flughafen-Chef Peter Douven bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Sylter Rundschau und erklärte: „Dazu gibt es nichts anderes zu sagen als safety first. Der Sturm traf die Piste mit voller Wucht quer. Die Entscheidung des Piloten ist nur zu respektieren.“

Am Montag zieht mit „Fabienne“ erneut ein Sturmtief über Sylt. Allerdings rechnen Meteorologen nur mit Windstärken von sechs bis sieben Beaufort, in Böen bis 75 km/h. Nach einer Pause am Dienstag soll dann Sturm Nummer Drei in ähnlicher Stärke ab Mittwoch Mittag die Insel erreichen.