Sylt : Nach Dachstuhlbrand in der Sonderburger Straße: Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Brandausbruchs und mögliche Hinweisgeber zur Brandursache werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sylt | Nach einem Feuer in einem Friesenhaus am Mittwochmorgen in der Sonderburger Straße in Westerland sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Die Brandursache ist laut Polizei weiterhin unklar. Weiterlesen: Feuer in der Sonderburger Straße auf Sylt: Dachstuhl brenn...

