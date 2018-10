Kultur auf Sylt : Musikalische Lesung mit Franziska Mencz

Die Schauspielerin liest aus dem Weltbestseller „Meine geniale Freundin“ der italienischen Schriftstellerin Elena Ferrante

von shz.de

11. Oktober 2018, 18:38 Uhr

Im Neapel der Fünfziger Jahre wachsen sie auf. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein und sind doch unzertrennlich – Lila und Elena, schon als junge Mädchen beste Freundinnen. Und sie werden es ihr ganzes Leben lang bleiben, über sechs Jahrzehnte hinweg, bis die eine spurlos verschwindet und die andere auf alles Gemeinsame zurückblickt, um hinter das Rätsel dieses Verschwindens zu kommen ... „Ein epochales literaturgeschichtliches Ereignis“, urteilte die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“.

Die Schauspielerin Franziska Mencz liest am Dienstag, 16. Oktober, im Kursaal³ aus den vier Bänden des Weltbestsellers „Meine geniale Freundin“ der italienischen Schriftstellerin Elena Ferrante und wird dabei musikalisch begleitet von Michael Rettig am Klavier und Miran Zrimsek am Cello. Einlass zu der Veranstaltung ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr. Eintrittskarten gibt es für 18 Euro an allen insularen Vorverkaufsstellen, im Internet auf www.kursaal3-sylt.de (Rubrik „Programm“) sowie an der Abendkasse.