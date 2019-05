Kultur auf Sylt : Musikalisch-Szenische Reise durch die Werke von Karl Valentin

Franz Josef Strohmeier tritt mit "Karl Valentin und die laute Zeit – eine szenisch musikalische Reise von 1914 bis 1918" in Wenningstedt auf.

von sr

30. April 2019, 16:12 Uhr

Der Schauspieler Franz Josef Strohmeier hat eine musikalisch-szenische Reise mit unbekannten, dunkel grundierten, totkomischen Werken von Karl Valentin zusammengestellt und diese zum Teil neu vertont. Der Abend zeigt die Entwicklung Valentins während der Kriegswirren 1914 - 1919 und steht somit auch als Abbild einer ganzen Gesellschaft angesichts dunklen Zeiten. Valentins Texte mahnen uns genau hinzuhören - erkennt man nicht Parallelen von Damals zu Heute? Überraschend welche Aktualität die Texte und Aussagen von vor 100 Jahre heute noch haben.

Franz Josef Strohmeier tritt am Dienstag, 7. Mai, in Wenningstedt-Braderup im kursaal3 auf. Sein Programm "Karl Valentin und die laute Zeit – eine szenisch musikalische Reise von 1914 bis 1918" beginnt um 20.15 Uhr.

Karten gibt es für 25,00 € an allen insularen Vorverkaufsstellen, online und an der Abendkasse.

Deutschland, 1914 - das Jahr, in dem Europa mit Hurra in den Krieg zieht, der Auftakt zum dunkelsten Zeitalter der Menschheit. Das deutsche Kabarett steckt noch in den Kinderschuhen. Intellektuelle, Komiker und Literaten werden zu Kritikern der Monarchie und entwickelten sich mit Ausbruch des Krieges zum Sprachrohr des Patriotismus. Ein Zeugnis dafür sind die zum Teil unbekannten, scharfzüngigen Werke des Volkskomikers Karl Valentin, unsterblich durch die Zusammenarbeit mit Lisl Karlstadt, der sich auf unverwechselbare Weise mit den Wirren dieser Zeit auseinandersetzt.

Franz Josef Strohmeier absolvierte sein Schauspieldiplom 2004 an der renommierten Folkwang-Universität der Künste Essen und sammelte im Anschluss über 10 Jahre Theatererfahrung am Schauspielhaus Graz, Münchner Residenztheater und Staatstheater Kassel. Mittlerweile lebt er als freischaffender Schauspieler, Sprecher und Moderator in München und gastiert mit seinen Soloprogrammen ( Der Kontrabass/ Georg Queri/ Ludwig Thoma etc.) erfolgreich im deutschsprachigen Raum.