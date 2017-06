Baustelle : Munkmarscher Chaussee ab Keitum gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Boom 1 von 1

Die Straßenbauer räumen ihre Baustellen in Westerland und ziehen weiter in den Inselosten. Am heutigen Dienstag beginnt die Sperrung der Munkmarscher Chaussee (Kreisstraße 118) zwischen dem Keitumer Kreisverkehr und der Einmündung Bi Heef am Munkmarscher Hafen. Ab Donnerstag geht dann die Asphaltfräsmaschine ans Werk und trägt die alte Fahrbahnoberfläche ab. Anschließend erhalten die Fahrbahn und der Radweg eine neue Asphaltdeckschicht. Gleichzeitig sollen die Entwässerungsrinnen am Fahrbahnrand erneuert werden. Bis zum Beginn der Sommerferien am 24. Juli wolle die Pinneberger Baufirma Groth & Co. das Projekt abschließen, teilte der Landesbetrieb Straßenbau mit.

Damit sind starke Verkehrseinschränkungen verbunden: Weil die Fahrbahnbreite für eine einspurige Verkehrsführung nicht ausreicht, wird die Strecke für den Durchgangsverkehr gesperrt. Nur Anlieger und der öffentliche Nahverkehr werden die Baustelle passieren können. Die Kirche St. Severin ist über den Alten Kirchenweg erreichbar.

„Die Busse der Linien 3 und 3a dürfen die Strecke langsam durchfahren“, erläuterte SVG-Pressesprecherin Juliane Nissen-Hünding. Am 8. und 9. Juni können die Busse die Haltestellen zwischen Wenningstedt-Siedlung und Keitum-Kirche wegen der Fräsarbeiten jedoch nicht angefahren.

Träger der Baumaßnahme ist der Kreis Nordfriesland und für Teilbereiche die Gemeinde Sylt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 970 000 Euro.

von Ralf Henningsen

