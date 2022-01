Für Jugendliche auf Sylt : Multipark soll offen für alle sein – Bürgermeister spricht von „Übergangslösung“

Mit einer Änderung des Bebauungsplans will die Gemeinde Sylt dafür sorgen, dass die derzeitigen Beschränkungen aufgehoben werden.

Avatar_shz von Barbara Glosemeyer

18. Januar 2022, 16:06 Uhr

Mit einer Änderung des Bebauungsplans will die Gemeinde Sylt dafür sorgen, dass die derzeitigen Beschränkungen aufgehoben werden.

„Was anderswo möglich ist, muss doch auch auf Sylt möglich sein“, sagt Gernot Westendorf. Er ist Sprecher des Vereins Skateboarding Sylt, der seit mehreren Jahren unermüdlich für einen Multipark im ehemaligen Sylt-Stadion in Westerland kämpft. „Sylt als Urlaubsparadies zu verkaufen, funktioniert nur, wenn wir Orte schaffen, an denen wir alle unsere Batterien auftanken können. Orte wie der Multipark am alten Stadion sind daher wertvoller denn je“, sagt Westendorf. „Eigentlich kümmern wir uns um die Gäste von morgen“.

Denn obwohl das vergangene Jahr mit einer guten Nachricht für das Projekt endete, ist die Skateboarder-Gemeinde noch nicht am Ziel. Die Ende 2021 erteilte Baugenehmigung des Kreises wurde unter Auflagen erteilt: So dürfte der Skatepark vorerst nur von Skateboarding-Sylt-Mitgliedern und Schülern der Insel unter Aufsicht genutzt werden. Da hatte man sich deutlich mehr erhofft, nämlich einen für alle offenen und nutzbaren Park.

Weiterlesen: „In die Puschen kommen“: Sylter setzen ein Zeichen für den Multipark

Hoffnung macht in dieser Hinsicht Bürgermeister Nikolas Häckel als oberster Vertreter der Gemeinde Sylt, die zugleich Antragsteller ist. „Ich gehe davon aus, dass die aktuelle Genehmigung eine Übergangslösung ist“, sagt Häckel auf Nachfrage. Man sei jetzt dabei, für den Multipark den Bebauungsplan des Sylt-Stadions so zu ändern, dass er dann keine „Sportstätte“ mehr ist, sondern eine „Freizeitanlage“, so Häckel. Damit würden dann auch andere Nutzer erlaubt. Häckel hofft, dass dann die Beschränkungen aufgehoben und „der Multipark wie vorgesehen den Sylterinnen, Syltern und Gästen zur Verfügung gestellt werden“ könne.

Weiterlesen: Lärmschutzgutachten für Skatepark in Westerland muss überarbeitet werden

Unterdessen wird der Skateboarding-Verein nicht müde, zu Spenden für den Multipark aufzurufen. 183.000 Euro seien inzwischen schon zusammengekommen. Wer spenden möchte, findet die Bankverbindung auf der Seite des Vereins unter www.skateboarding-sylt.de.

Weiterlesen: Crowdfunding erfolgreich: 170.000 Euro für den geplanten Skatepark auf Sylt

Für die Unterstützer des Projekts liegt die Notwendigkeit eines solchen Angebots für Jugendliche auf Sylt auf der Hand. Auf seiner Facebook-Seite mahnt der Skateboarding-Verein: „Wir sehen mit Schrecken, dass sich Sylter von der Insel abwenden und ihre Heimat verlassen, wobei nicht nur der knapp bezahlbare Wohnraum oft der Grund ist, auch die unattraktive Gestaltung, zu wenige zeitgemäße Angebote für unsere Jugend, Überalterung und unsere Unfähigkeit für uns selbst maßvoll zu sorgen hat viele veranlasst, Abschied für immer zu nehmen.“