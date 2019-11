Spende Sylt : Multipark bekommt 2240 Euro

Intention und Ziel des Projektes sind es, den entsprechenden Sportpark für Sylter Kinder und Jugendliche und auch für unsere Gäste frei und kostenlos zugänglich zu machen. Der Multipark soll eine Anlaufstelle für Sportarten wie Skateboarding, BMX und Inlineskaten werden, zudem auch Raum für andere Sportarten, wie z.B. Basketball, Klettern und Gleichgewichtsparcours, schaffen. Kinder sowie Jugendliche sollen sich hier motorisch und sozial entwickeln können, ohne einem Verein beizutreten. Der Multipark Sylt wendet sich mit seinen Rollflächen an Anfänger und fortgeschrittene Könner gleichermaßen. Das dänische Planungs- und Architekturbüro Glifberg-Lykke wurde durch die Gemeinde Sylt mit der Planung des Rollsportparks beauftragt. Wenn alles glatt läuft, könnte das Projekt im kommenden Jahr am Sylt-Stadion in Westerland realisiert werden. Ziel ist es das sportliche Angebot der Insel zu verbessern und Sylt europaweit zu einem Aushängeschild der Skatekultur zu machen. Quelle: https://www.sylt.de/multipark.html