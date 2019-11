Avatar_shz von shz.de

21. November 2019, 15:11 Uhr

Wenningstedt | Am heutigen Freitag, 22. November beginnt im Kursaal³ um 20 Uhr - Einlass ist um 19.30 Uhr - ein Konzert mit der Band Mr. Jimmy@Friesenschlampen.de. Die fünf Friesenschlampen um Frontmann Gordon Volkmer spielen seit 2013 zusammen und haben sich in dieser kurzen Zeit einen Ruf als Garanten für einen spaßigen Abend voller Rockmusik aufgebaut. Füße klopfen im Takt mit, Köpfe wippen und Fäuste werden nach oben gereckt, wenn die Jungs anfangen zu spielen. Woher der außergewöhnliche Bandname stammt, erklären die Jungs gern bei einem Bier nach dem Konzert. Die Karten gibt es für 10 Euro nur an der Abendkasse.