Motivierender Preis und mehr Platz

Im letzten Teil unseres Jahresrückblicks schauen wir auf die Verleihung des C.-P.-Hansen-Preises und den Wintermarkt im Dezember

8. Dezember 2019

C.-P.-Hansen-Preis geht an Dr. Roland Klockenhoff



Nach vielen Kulturschaffenden erhielt am 8. Dezember 2019 diesmal ein Naturschaffender den C.-P.-Hansen-Preis: Unter stehenden Ovationen der rund 300 im Friesensaal in Keitum anwesenden Gäste, darunter Staatssekretär Ingbert Liebing, Bürgermeister Nikolas Häckel, Bürgervorsteher Peter Schnittgard, Vertreter aus Sylter Politik und Vereinsleben sowie zahlreiche ehemalige C.-P.-Hansen-Preisträger, nahm der „Arzt für die Sylter Landschaft“, wie Laudator Karsten Reise ihn nannte, den Preis entgegen. Seit 1960 wird der Preis durch das C. P. Hansen-Kuratorium verliehen, das seinen Namen dem Sylter Chronisten Christian Peter Hansen zu verdanken hat.

Im 19. Jahrhundert trug dieser umfassendes Material zur Geschichte, Kultur und Volkskunde der Insel Sylt zusammen und gilt bis heute als Schöpfer eines eigenständigen friesischen Selbstverständnisses.

Der Namensgeber des Preises und sein 55. Empfänger sind Brüder im Geiste: Ebenso wie der Lehrer und Chronist Christian Peter Hansen vor etwa 200 Jahren war auch Roland Klockenhoff zeitlebens begeisterter Sammler und hat Versteinerungen von Schnecken gefunden, die für die Wissenschaft neu waren, aber auch den fossilen Pelikanfuß – eine Schnecke, die C. P. Hansen bereits vor mehr als 100 Jahren am Morsumer Kliff fand.

Seit 25 Jahren ist Roland Klockenhoff Vorsitzender der Naturschutzgemeinschaft Sylt, die sich für die Betreuung der Naturschutzgebiete Braderuper Heide und Morsum Kliff verantwortlich zeigt, sich mit der Heidepflege auf Sylt befasst und das Naturzentrum Braderup betreibt. Er gibt naturkundliche Führungen, engagiert sich politisch als Mitglied der Grünen in der Sylter Gemeindevertretung und als Vorsitzender des Umweltausschusses und hat sich auf vielen Wegen für den Erhalt der Sylter Natur und Landschaft bezahlt gemacht.

12. Dezember 2019

Zweiter Wintermarkt eröffnet

Dieser Jahresrückblick endet mit dem Thema, mit dem er begonnen hat: Dem Wintermarkt in der Neuen Mitte. Am Donnerstag, 12. Dezember, öffnete er zum zweiten Mal seine Türen. Nikolas Häckel eröffnete den Markt begleitet von singenden Kindern: „Der zweite Wintermarkt ist ein bisschen größer, ist aber genauso gemütlich und genauso schön wie im letzten Jahr“, freute sich der Bürgermeister. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren die nördliche Budenreihe diesmal ein Stück zurückversetzt, um den Besuchern mehr Platz zu bieten.

In die Mitte versetzt wurden auch das Kinderkarussell und das sogenannte Kaminzimme“, in dem sich die Besucher aufwärmen konnten.

Das Angebot umfasste viele weihnachtliche Accessoires und Geschenkideen – vom Schmuck über Küchenmesser und Puppen bis zum Cannabisöl. Neben klassischem Glühwein und Lumumba wurde kulinarisch wurde unter anderen Flammlachs; Pasta aus dem Parmesanlaib, Suppen sowie Süßspeisen angeboten.