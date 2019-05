Morsums neuer Wehrführer

von shz.de

Morsum | Nach 17 Jahren an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Morsum (Fünf Jahre Stellvertreter und 12 Jahre Wehrführer) übergab Volker Bartling (li) das Amt des Wehrführers an Jan-Christian Lauritzen, als symbolisches Zeichen überreichte er ihm den "Generalschlüssel" für das Gerätehaus. Bartling wünschte dem neuen Wehrführer allzeit eine glückliche Hand und viel Spaß mit der neuen Aufgabe. Lauritzen wurde am Donnerstag von Bürgermeister Nikolas Häckel ins Amt eingeführt und vereidigt.