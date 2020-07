Ärger um neuen Containerplatz auf Sylt : Morsumer wollen keine Altglascontainer in der Nachbarschaft

Gemeinde ließ vier Container an einen zentralen Standort am Muasem Hüs versetzen.

05. Juli 2020, 12:54 Uhr

Morsum | Der Standpunkt von Ines und Jens Dreisow ist glasklar: Der Neuzuwachs in ihrer Morsumer Nachbarschaft ist höchst lästig. Bislang vergeblich kämpft das Ehepaar für die Verlegung von vier Altglascontainern nahe ihres Hauses in der Straße Bi Miiren.

Das Ärgernis für die Anlieger begann im April, als die Gemeinde die Glascontainer von der Ladestraße zu einem zentralen Standort an der neu gestalteten Auffahrt zum Muasem Hüs versetzen ließ. Wenige Wochen später schrieb Ines Dreisow einen Brief an Bürgermeister Nikolas Häckel und den Morsumer Ortsbeiratsvorsitzenden Stephan Bahr.

Darin heißt es unter anderem: „Durch die erhebliche Lärmbelästigung ist ein entspanntes Ruhen auf der Terrasse, dem Balkon oder auch nur bei geöffnetem Fenster kaum mehr möglich. In den Sommermonaten ist mit einer erheblichen Geruchsbelästigung zu rechnen, doch am schlimmsten ist es, dass ich als Wespengift-Allergikerin nun neben einer Brutstätte für Wespen mit der Gefahr eines anaphylaktischen Schocks leben muss.“

Gegenüber unserer Zeitung schilderten Ines und Jens Dreisow weitere Beobachtungen. So hielten sich viele Entsorger nicht an die vorgeschriebenen Einwurfzeiten: „Das klirrt manchmal noch spät in der Nacht oder sonntags in aller Frühe.“ 80 Dezibel habe die Hausbesitzerin auf ihrer Terrasse gemessen – was der Lautstärke eines Presslufthammers entsprechen würde.

Mehr noch: „Zum Entsorgen parken viele Autofahrer im Parkverbot. Neben den Containern lagen bereits Müll und erste Scherben herum – und das direkt neben den neuen Fahrradständern.“ Ein Nachbar sei vor kurzem aufs Festland gezogen „und sagte uns, wie froh er sei, diesen Lärm nicht mehr hören zu müssen.“

Zu dem Brief von Ines Dreisow nahm die Gemeinde ihrerseits Stellung: „Die Festlegung des neuen Glascontainer-Standortes erfolgte nach sorgfältiger Prüfung und Abstimmung. Mit der Aufstellung der Container wird eine Aufgabe der Daseinsvorsorge erfüllt. Hier gilt es, Vorteile der Allgemeinheit gegenüber möglichen Einschränkungen Einzelner abzuwägen.



Gemeinde Sylt weist Kritik zurück





Aus der Erfahrung ist bekannt, dass Altglascontainer nur dann angenommen werden, wenn diese gut zugänglich sind und zusätzliche Wege – auch aus ökologischer Sicht – vermieden werden. Aus diesem Grund ist die Anordnung unmittelbar im Bereich eines Supermarkt-Parkplatzes ein wesentlicher Standortvorteil. Eine vergleichbare Aufstellfläche steht in Morsum nach umfassender Prüfung nicht zur Verfügung.“

Und weiter: „Aufgrund des Abstands zu Ihrer Bebauung und dichten Bewuchses in Form einer Hecke ist die Gefahr von Wespenstichen aus unserer Sicht nicht gegeben.“

Ines und Jens Dreisow pochen indes weiterhin auf eine Verlegung. So stünden auf Sylt viele Container in exponierten Lagen, angefangen vom Hooger Wal in Morsum über den Keitumer Großparkplatz bis hin zum Tinnumer Pionierlager.

Eine Empfehlung, der Alfred Bartling – vormals langjähriger Kommunalpolitiker und ehemaliger Vorsitzender der Morsumer Kulturfreunde – voll und ganz zustimmt: „Der aktuelle Standort ist denkbar ungünstig und viele Bürger schütteln darüber den Kopf. Für den Mittelpunkt eines touristischen Ortes ist das wahrlich keine Visitenkarte.“

Nach Bartlings Informationen hatte ein kleiner Kreis von Vertretern der Gemeinde und des Ortsbeirates den Standort bei einer Begehung festgelegt. „Es bleibt abzuwarten, was der Ortsbeirat dazu sagt.“ In Hinblick auf eine Standortverlegung hat Bartling indes konkrete Vorschläge:

„Man könnte die Container zum Beispiel in den hinteren Bereich des Kurparks versetzen. In diesem Zuge könnte dort eine Einbahnstraße vom Terpstich zur Ladestraße geschaffen werden, was den Müllfahrzeugen wie auch dem Gewerbeverkehr zugute käme. Denn die Ladestraße können größere Lkw bislang nur rückwärts befahren, wodurch Passanten gefährdet werden könnten.“

Eine andere Variante: Die Glascontainer am Ende des Parkplatzes neben dem Muasem Hüs zu platzieren. „Dort müssten nur der Feldstein und eine Sitzbank entfernt werden, damit das Entsorgungsfahrzeug hinter dem Parkplatz wenden kann.“

Und Bartling bringt noch eine dritte Möglichkeit ins Spiel: Unterirdische Glascontainer, wie sie etwa in der Danziger Straße in Westerland zu finden sind. „Gerade in Wohngebieten müsste die Gemeinde immer einen unterirdischen Einbau zugunsten des Schallschutzes und der Optik prüfen.“