Morsumer Kulturfreunde tagen

Auf ihrer Klausurtagung blicken die Teilnehmer auf ein erfolgreiches 2019 und kritisieren kommunale Zuschüsse für Sylter Wintermarkt.

MORSUM | Es läuft rund bei den Morsumer Kulturfreunden. Im Rahmen der alljährlichen Klausurtagung blickten die 16 anwesenden Vorstands- und Ausschussmitglieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück und schauten ambitioniert in die Zukunft, wobei das 30-jährige Bestehen des rührigen Vereins 2020 eines der Highlights darstellen wird.

„Wir wollen unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen“, gab die Vereinsvorsitzende Maren Ehmke, die die Klausurtagung präzise vorbereitet hatte, am Morgen die Parole aus. Und dass die gebotene Vielfalt an Veranstaltungen honoriert wird, beweisen die aktuellen Zahlen: Der Verein zählt nun bereits 361 Mitglieder, wobei allein 21 von ihnen im Vorjahr beitraten.

Neben einem facettenreichen Programm an bewährten und neuen Veranstaltungen planen die Kulturfreunde für dieses Jahr unter anderem die Aufwertung des Morsum-Zimmers im Muasem Hüs, die Aktualisierung der Morsum-Ausstellung und die Jubiläumsfeier.

Auch bei der Sylter Ehrenamtsmesse am 9. Februar wird der Verein Flagge zeigen. Dann ist unter anderem eine Diashow mit Fotos der Aktivitäten zu sehen, wird das neue Morsumer Backbuch vorgestellt, können an einem Glücksrad schöne Preise erspielt werden.

Doch auch kritische Töne wurden bei der Klausurtagung angeschlagen. Unwirsch sind die Verantwortlichen darüber, dass sich die Umgestaltung des Kurparks immer weiter hinzieht.

„Wenn man dann hört, dass beispielsweise der erste Bauabschnitt für den Multipark Sylt noch 2020 erfolgen soll, dann ist man schon irritiert, denn die Umgestaltung des Kurparks ist schon seit drei Jahren ein Thema und die Umsetzung noch immer nicht absehbar“, lautete der Tenor. Unmut erregten auch die hohen kommunalen Zuschüsse für den kommerziell veranstalteten Sylter Wintermarkt. Im Gegensatz dazu werde die Morsumer Jööltir, der älteste Sylter Weihnachtsmarkt, trotz seines umfangreichen Rahmens mit hohem ehrenamtlichen Engagement und mit diversen kostenlosen Angeboten für die Besucher auf die Beine gestellt.

Kritisch also die eine und andere Außenbetrachtung, umso harmonischer der innere Zusammenhalt. Und so resümierte die Vereinsvorsitzende am Ende der ganztägigen Klausurtagung selbstbewusst: „Ich denke, und das wird uns häufig bestätigt, dass die Morsumer Kulturfreunde auf ihr vorbildliches Engagement zugunsten der Allgemeinheit stolz sein dürfen.“