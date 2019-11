Morsbacken-Muskelkater und Lug und Trug

Avatar_shz von shz.de

01. November 2019, 15:07 Uhr

Diese Woche sah ich am Strand einen Mann, der bei quasi Windstille versuchte, einen Drachen steigen zu lassen. Dabei „missbrauchte“ er seine Frau, die das Gewickel halten musste, während er mit seinem albernen Kinderspielzeug wie ein Idiot hin und her rannte, um Wind zu imitieren. Es war im hohen Maße würdelos, lächerlich geradezu.

Aber hat nicht jeder in seiner Biografie so eine peinliche Situation, bei deren Erinnerung einem der kalte Schweiß auf die Stirn tritt?

Ich hatte vor Jahren mal eine Radtour nach List gemacht. Auf der Rückfahrt meinte ich, dass der Sattel doch nicht optimal eingestellt sei. Also versuchte ich, das mit meinem Bordwerkzeug zu korrigieren. Dabei brach der Sattel-Bolzen. Nichts ging mehr. Ich musste im Stehen weiterfahren. Kam mir jemand entgegen, hielt ich den herumschlackernden Sattel mit dem Hintern fest, lächelte und täuschte Normalität vor. Der Weg von List nach Hause wurde immer länger. Ich hatte am Ende Muskelkater in den Morsbacken. Und meine Frau, die hinter mir fuhr, hatte Lachmuskelkater. Ich sach’ mal so: Solche Erinnerungen können Partnerschaften zusammenschweißen. Oder sprengen.

Darüber zu schreiben, was ein Kollege über einen anderen Kollegen schreibt, ist eher nicht üblich. Ich mach’ hier mal eine Ausnahme: Harald Welzer verweist im Stern darauf, dass die FAZ in einem Artikel ein Plädoyer für (!) Geländewagen hält. Begründung: Sollte es zu einem Unfall kommen, gewähre die größere Bodenfreiheit „dem auf dem Boden liegenden Menschen oder Kind mehr an Raum ... und damit eine höhere Überlebenschance.“

Siehste, hab’ ich doch immer gesagt: SUVs sind Lebensretter. Und rechtsabbiegende Lkw sowieso...

Verkehrsminister Buchholz appelliert an die DB AG, den „Geisterzug“ Sylt Shuttle Plus einzustellen. Das war ein Thema beim Marschbahn-Gipfel in Niebüll in der vergangenen Woche.

Ob die DB-Verantwortlichen den Appell überhaupt verstanden haben, ob sie darüber nachdenken werden oder womöglich sogar darauf eingehen, ist bisher nicht bekannt. Nun hat der Minister eigentlich wirksame Folterwerkzeuge, nämlich die landeseigene Nahverkehrsgesellschaft SH. Da könnte man den Bahnbossen doch mal zeigen, wer hier Koch und wer Kellner ist. Schließlich werden im Land ständig Strecken ausgeschrieben. Und andere Bewerber gibt’s genug.

Allerdings muss man sich vorher mit dem Autozugbetreiber RDC absprechen. Die sind ja damals durch den „Fake-Train“ Sylt Shuttle Plus ausgetrickst und um einige Slots gelinkt worden.

Wenn jetzt der Geisterzug eingestellt werden würde – was wir uns ja alle wünschen – könnten die Amerikaner die Gerichte bemühen und die Vergabe der Autozug-Leistungen damals wird nachträglich für ungültig erklärt. Ärgerlich! Was wir auch wünschen und fordern: Das kann alles nach hinten losgehen. Denn was auf Lug und Trug aufgebaut wird, ist halt nicht nachhaltig.