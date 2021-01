Blick auf Sylter Verbrechen : Mord mit Butterbrot und eine verdächtige Geliebte

In unserer Serie „Sylter Verbrechen“ berichten wir über vergangene Sylter Kriminalfälle – diesmal über den Tod einer Müllersfrau.

Sylt | Ruhig und friedlich liegt sie da, die Insel Sylt. Doch ab und zu wurde die Idylle der Insel in den letzten Jahren zerstört, nämlich dann, wenn Verbrechen begangen wurden, wie man sie sonst nur in einem Sylt-Krimi erwartet.

Es war an einem tristen Herbsttag des Jahres 1756, als unvermittelt und im besten Alter die Frau des Keitumer Müllers, Kressen Heicken Möller, verstarb. Das plötzliche Ableben nährte die Gerüchteküche im Dorf. Am vorgesehenen Tage der Beerdigung wurde diese kurzfristig aufgeschoben und auf Anweisung des Landvogts eine Obduktion vorgenommen. Es stellte sich heraus: Kressen Heicken Möller war vergiftet worden.

Eine Tatverdächtige war schnell gefunden: Die Magd Catharina Ercken, 29 Jahre jung, „die mit dem Müller Heicken Möller sehr verdächtig gelebt“, wurde sogleich verhaftet. Die Verdachtsmomente erhärteten sich, „da Heicken Möller selbst von der Insel entflohen war“.

Geständnis nach vier Jahren Kerkerhaft

Doch Catharina Ercken schwieg beharrlich. Erst nach vier Jahren Kerkerhaft im nahe gelegenen Tondern offenbarte sich die Beschuldigte. Ja, sie habe an jenem schicksalhaften Tag Gift mit Zucker vermischt, damit ein Butterbrot bestreut und es Kressen Heicken Möller aufgetischt. Ihr Motiv: Sie wollte den Müller nach dem Tode seiner Frau heiraten.

Auf Urteil des Sylter Rates hin wurde Catharina Ercken am 24. Oktober 1760 enthauptet. Bei dieser Hinrichtung wurde nach altem Brauch „der Kreis geschlagen“. Die Männer – auf Sylt war dieser Ritus nur den Seefahrern vorbehalten – bildeten dabei einen Ring, wobei dieser als germanisches Symbol für Heiligkeit und Unverletzlichkeit stand.

Im Falle der Catharina Ercken befand der Sylter Rat indes: „Die Inquisitin ist auf Sylt geboren und hat hier viele Verwandte, so dass dieselbe vielleicht Gelegenheit zur Flucht finden könnte.“

Daher wurde eine Anzahl von Männern aus Tondern mittels der Schenkung einiger Tonnen Bier dazu bewogen, bei der Hinrichtung der Delinquentin den Kreis zu schlagen. Von dem entflohenen Müller Heicken Möller indes hörte man nie wieder etwas.



Hochzeitsfeiern als Ort des Schreckens

Dass sich Menschen gegenseitig nach dem Leben trachten, ist eine verwerfliche Begleiterscheinung seit Kain und Abel. Auf Sylt reichen die Aufzeichnungen über mörderische Anwandlungen fast 400 Jahre zurück. Ausgerechnet bei Hochzeitsfeiern kam es früher nicht selten zu erschreckenden Vorkommnissen, wenn von Bier und Branntwein erhitzte Gemüter in Wallung gerieten. Über einen solchen Fall vermerkte ein Chronist: „Nis Bohn, Strandvogt in Rantum, machte im Jahre 1694 Hochzeit, wobei die Gäste in Streit gerieten. Der Bräutigam hielt es für seine Pflicht, die schlagenden Männer durch Güte auseinander zu bringen. Dies aber hatte zur Folge, dass er tot gestochen wurde.“

Auch in der Folgezeit kam es auf Sylt erschreckend häufig zu Tötungsdelikten, wobei die Schuld nicht immer erwiesen war. Festgehalten wurde etwa folgender Vorfall: „Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in Westerland ein Zimmermann vom Festland mit Namen Johann Hinrichsen sesshaft, der sich als Wunderdoktor ausgab und von vielen abergläubischen Syltern um Rat gefragt wurde. Doch als im Jahre 1815 seine Frau ganz plötzlich verstarb, ging das Gerücht um, er habe sie vergiftet. Die Leiche seiner Frau wurde wieder ausgegraben und untersucht, doch konnte ein Mord nicht nachgewiesen werden. Nach seiner Freilassung war Johann Hinrichsen aber ein ruinierter Mann, der die letzten Jahre seines Daseins in höchst traurigen Umständen im Armenhaus verlebte.“

Zwei weitere Beispiele aus Protokollen der Sylter Landvögte: „1877, den 26. Juni, wurde die Witwe Christina Gesing von dem Arbeitsmann Sönnich Lander, ein Taugenichts, der mit ihr einige Jahre gelebt hatte, in ihrem Stalle südlich von Munkmarsch erhängt aufgefunden. Sönnich ward gleich auf Verdacht, sie ermordet zu haben, ins Gefängnis eingezogen, da er aber nichts bekennen wollte, bald wieder frei gelassen. Bald nachher hat er sich, nachdem er sich zuerst in die Brust geschossen, selbst erhängt, und ist demnach tatsächlich als Mörder der Witwe angesehen worden.

1878, den 4. September, wurde von zwei Knaben an einem Wege bei Keitum ein ermordetes Kind gefunden. Der Verdacht fiel auf Ingelina Nielsen, eine 32 Jahre alte Magd aus Keitum. Sie wurde ins Gefängnis gebracht und am 13. Juni des Jahres 1879 vom Schwurgericht in Flensburg zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Ingelina Nielsen aber blieb bis zum Ende ohne Reue über ihre schauderhafte Tat.“

Tragisch auch der folgende Vorfall, den der Chronist Henning Rinken dokumentierte: Am 23. Juni des Jahres 1682 schlug ein 16-jähriger Junge aus Keitum auf ein zwölfjähriges Mädchen aus Kampen mit einem Stock so fest ein, dass sie daran verstarb. Als das Mädchen beerdigt wurde, schlug ein Verwandter am Grab dreimal mit dem Schwert auf den Sarg und rief aus: „Rache! Rache! Rache!“ Der Totschläger aber war aus Furcht bereits von der Insel geflohen.