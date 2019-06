Monteverdi-Chor in St. Nicolai

von Anja Werner

30. Mai 2019, 14:48 Uhr

Westerland | Am Sonnabend, 1. Juni gastiert der Monteverdi-Chor Hamburg in der Westerländer Stadtkirche St. Nicolai. Unter dem Titel „Brüder der Musen – Volkslied trifft Kunstlied“ wird der Chor unter der Leitung von Antonius Adamske Werke von Mendelssohn, Schumann und Dvorak sowie Volksliederbearbeitungen zu Gehör bringen. An der Orgel wird Kantor Christian Bechmann zudem Orgelimprovisationen über Volkslieder spielen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Einlass startet um 18.15 Uhr. Eintrittskarten sind für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) an der Abendkasse und an Vorverkaufsstellen erhältlich.