Chor der Universität Hamburg auf Sylt : Monteverdi-Chor Hamburg zu Gast in St. Nicolai

Am 1. Juni ist einer der renommiertesten deutschen Chöre zu Gast in Westerland.

von shz.de

28. Mai 2019, 08:33 Uhr

Am Samstag, 1. Juni, gastiert der Monteverdi-Chor Hamburg in der Westerländer Stadtkirche St. Nicolai. Unter dem Titel „Brüder der Musen – Volkslied trifft Kunstlied“ wird der Chor unter der Leitung von Antonius Adamske Werke von Mendelssohn, Schumann und Dvorak sowie Volksliederbearbeitungen zu Gehör bringen. An der Orgel wird der Westerländer Organist Christian Bechmann zudem Orgelimprovisationen über Volkslieder spielen.

Der Monteverdi-Chor Hamburg zählt zu den renommiertesten deutschen Chören und repräsentiert die Stadt Hamburg und ihre Universität seit mehr als 50 Jahren auf Konzertreisen und bei internationalen Festivals im In- und Ausland. Das vielseitige Repertoire des Chores umfasst die gesamte Palette der Chormusik von der Renaissance bis zur Gegenwart.

Richtungweisende Schallplatten- und CD-Aufnahmen, von denen etliche mit Preisen ausgezeichnet wurden, sowie zahlreiche erste Preise bei internationalen Wettbewerben machten den Chor international bekannt. Konzertreisen führten den Monteverdi-Chor Hamburg in fast alle Länder West- und Ost-Europas, in den Vorderen Orient, in die USA, nach Mittel- und Lateinamerika, Süd-Ost-Asien, China und Australien. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Einlass startet um 18.15 Uhr. Eintrittskarten sind für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) an der Abendkasse und an den Vorverkaufsstellen des Insel Sylt Tourismusservices erhältlich.