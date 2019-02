von ago

04. Februar 2019, 11:26 Uhr

Es gibt Tage, an denen kann man es niemandem recht machen. Gestern war so ein Tag: meine Holde war mies drauf. All’ meine Bemühungen, ihre Laune zu heben, waren vergebens. Trübsinnig starrte sie aus dem Fenster und seufzte theatralisch. Ich überlegte, was ich falsch gemacht hatte. Doch wie es aussah, war nicht ich der Übeltäter. Denn auf meine Frage, was los sei, antwortete sie: „Ich sag’s mal so euphorisch wie möglich: Montag!“