Kultur auf Sylt : Mogli, Balu und Kaa kommen auf die Insel

Im Rahmen der Familienwochen Sylt wird Ende Oktober das Musical „Dschungelbuch“ im Alten Kursaal Westerland aufgeführt.

von sr

29. April 2019, 11:28 Uhr

Westerland | Nachdem im vergangenen Herbst im Rahmen der Familienwochen Sylt die Musical-Aufführung „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ im Alten Kursaal kleine und große Besucher begeisterte, legt der bekannte Sylter Event-Veranstalter Peter Kötting (PK Events) in diesem Jahr nach: Im Rahmen der nächsten Familienwochen der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) darf sich das Publikum am 24. Oktober auf das „Dschungelbuch“ freuen.



Musical-Erlebnis für die ganze Familie





Das ist ein Musical-Erlebnis für die ganze Familie: Wer kennt sie nicht, die Geschichte des kleinen Mogli und seiner unglaublichen Abenteuer im indischen Dschungel? Einfühlsam erzählt das „Theater Lichtermeer“ aus Itzehoe, dessen Musicals bereits mehr als 250 000 Zuschauer sahen, die abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Als er zu den Menschen gebracht werden soll, beginnt eine spannende Reise, bei denen der kleine Mogli liebenswürdigen, gefährlichen, hinterlistigen und skurrilen Bewohnern des Dschungels begegnet – wie etwa Balu, dem Bären, der Schlange Kaa oder einer wilden Affenbande. Humorvoll gespielt und gemischt mit Tanz und Gesang, verfeinert mit fantasievollen Schattenspielen und Handpuppen, verspricht das „Theater Lichtermeer“ ein besonderes Erlebnis für kleine und große Zuschauer ab vier Jahren.



Tickets sind ab sofort erhältlich





Die Vorstellung beginnt am Donnerstag, 24. Oktober, um 15 Uhr im Alten Kursaal am Rathausplatz. Karten sind bei freier Platzwahl zum Preis von 20 Euro für Kinder und 27 Euro für Erwachsene ab sofort online unter der Adresse www. insel-ticket.de, bei allen bekannten Sylter Vorverkaufsstellen sowie bei der Sylter Rundschau in Westerland erhältlich – geöffnet ist unser Ticketcounter in der Andreas-Dirks-Straße 14 in Westerland montags bis freitags von 8 Uhr bis 17 Uhr und sonnabends von 8 Uhr bis 11 Uhr.