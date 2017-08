Kampener Galerist : Moderne Kunst, einladende Atmosphäre

vergrößern 1 von 3 Foto: sti 1 von 3





Der Name Herold steht auf Sylt seit einigen Jahren nicht nur für eine (renommierte) Galerie in Kampen, sondern gleich für drei Kunsträume, in denen sehr unterschiedliche Präsentationen und künstlerische Positionen zur Wirkung kommen. Die unmittelbare Nachbarschaft der Galerie von Rainer Herold in Kampen zu der seines Sohnes Patrick – beide haben ihre Ausstellungsräume im Haus „Meeresruh“ – konnte nur gelingen durch die klare Trennung zwischen den Angeboten, die Vater und Sohn den Kunstfreunde offerieren.

Da war es im Nolde-Jahr nur zwingend und organisch, dass in der für die Kunst des ausgehenden 19. und des beginnenden 20.Jahrhunderts stehenden Gründungsgalerie von Rainer Herold eine viel beachtetet Nolde-Ausstellung (wir berichteten) mit herausragenden Arbeiten des weltberühmten Expressionisten eröffnet wurde und das sich gleichzeitig die benachbarte Galerie von Patrick Herold mit den Künstlern „Nach Nolde“, also mit wirkungsstarken Positionen der Gegenwart auseinandersetzt.

Namen wie Rainer Fetting, Walter Stoehrer oder Max Neumann sind nur drei von einem knappen Dutzend Künstlern der Gegenwart, denen man in den lichten, durch sorgsame und überlegte Hängungen bestimmten Räumen der jungen Galerie des jungen Galeristen begegnet. Herold Juniors Leidenschaft zur Kunst, sein sicherer Blick für gute, nicht selten unbekannte, aber werthaltige Arbeiten ist grundiert durch internationale Studien und Tätigkeiten in den Kunstwissenschaften und im Kunsthandel.

Es würde hier zu weit führen, die einzelnen Künstler oder auf die in der Galerie von ihnen gezeigten Werke einzugehen. Ein Gang durch die überschaubaren, sehr einladend wirkenden Räume der Galerie für Contemporary Art wirkt inspirierend, da die Präsentation eine Atmosphäre der Leichtigkeit entwickelt, die unbefangen einfach schauen und wirken lässt.

Galerie Herold im „Haus Meeresruh“, Braderuper Weg 4, in Kampen auf Sylt, Telefon: 04651-45135 , Internet: www.galerie-herold.de, geöffnet: Mo-Sa 11-18 Uhr, So 12-18 Uhr

von Michael Stitz

erstellt am 23.Aug.2017 | 04:46 Uhr