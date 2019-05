Schulzentrum Sylt : „Moby Dick“ auf der Schulbühne

Sylter Gymnasiasten führen am Dienstag selbst inszeniertes Theaterstück auf.

von shz.de

28. April 2019, 14:42 Uhr

Westerland | Das Theaterstück „Moby Dick“ wird am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr im Schulzentrum von Sylter Gymnasiasten aufgeführt. Inszeniert wurde die Aufführung von 14 Oberstufenschülern im Kursus „Darstellendes Spiel“ (DSP) der Jahrgangsstufe Q1N/H unter der Leitung von Nora-Maria Langelage.

Nach einigen Überlegungen kamen die Schüler zu dem Entschluss, als Präsentation ihrer DSP-Leistungen in diesem Schuljahr eine Aufführung zu veranstalten, um einerseits ihre Arbeit präsentieren zu können, andererseits aber auch eine großartige Erinnerung für sich selbst und die Zuschauer schaffen zu können. Dabei konnten die Schüler auch mehr über das praktische schauspielerische Arbeiten lernen.

Die Proben waren sehr zeitintensiv, da die Schüler nicht nur in ihren regulären Schulstunden an der Inszenierung gearbeitet haben, sondern sich darüber hinaus seit Januar auch fast jeden Freitag zwischen 14 und 18 Uhr getroffen haben. Die Mädchen und Jungen steckten sehr viel Energie in die Entwicklung des Stücks und sorgten zum Beispiel selbst für das Skript, die Bühnengestaltung und auch für die Technik. Auch bei der Erarbeitung der einzelnen Szenen haben sich die Schüler viel Mühe gegeben, um möglichst viele Details zu beachten. Mit größter Motivation haben sie an einer qualitativ hochwertigen Inszenierung gearbeitet.

Die erste Aufführung findet am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr im Forum des Schulzentrums Sylt statt. Je nach Begeisterung der Zuschauer wird es eventuell noch eine zweite Aufführung geben. Der Eintritt ist kostenlos; Spenden sind aber natürlich gerne gesehen.