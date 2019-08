Mittelaltermarkt in Morsum

Vom 16. bis 18. August kann man sich in Morsum auf eine Zeitreise begeben

von shz.de

15. August 2019, 13:50 Uhr

Morsum | Alle Sylter und Sylt-Gäste können auf eine Zeitreise gehen: Am heutigen Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, verwandelt sich der Morsumer Kurpark wie schon in den Vorjahren in ein mittelalterliches Marktgeschehen.

Handwerker- und Kunsthandwerkerstände, Gaukler und Musiker lassen dort die Vergangenheit aufleben. Rund um das Muasem Hüs verwöhnen gastronomische Stände wie eine Taverne oder eine historische Schaubäckerei die Besucher des Marktes kulinarisch. Verschiedene Handwerkerstände wie etwa der eines Scherenschleifers und der eines Schmieds sorgen dabei für ein stilechtes Ambiente. Seine Treffsicherheit kann man beim Bogenschießen erproben. Alle kleinen Besucher des Marktes dürfen sich unter anderem auf das Märchenzelt und das handbetriebene Holzriesenrad freuen. Für die allgemeine Erheiterung und den musikalischen Rahmen sorgen „Fortuna Musica“ und „Nikodemus“.

Der Mittelaltermarkt ist jeweils ab 11 Uhr geöffnet und schließt um 22 Uhr, am Sonntag bereits um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, für die Anreise empfehlen sich Bus und Bahn – Haltestelle und Bahnhof befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Festgelände.