Kolumne von Manfred Degen : Mittagsruhe und Touch-and-Go

09. April 2020, 16:43 Uhr

Am Dienstag fiel mir meine Sylter Rundschau vor Schreck aus den Händen: Verkündete doch die Gemeinde Sylt, dass die Mittagsruhe, die „Erholungssuchende vor Lärm schützen soll“, ausgesetzt wird. Denn, so erklärt die Gemeinde weiter im Internet, wegen des „Betretungsverbots entfällt der Schutzzweck“.

Wenn also eine Sylter Krankenschwester vom Nachtdienst nach Hause kommt, die Kinder beschult, den Haushalt gemacht hat und sich dann hinlegt, wird sie – auch zwischen 13 und 15 Uhr – von der Kreissäge auf der Baustelle nebenan versenkrechtet. Denn sie ist kein „Schutzzweck“. Das sind – laut Verordnung – nur die Touristen. Alles klar?!?

Auch unsere Bundesliga-Profis müssen bald eine kluge Exit-Strategie entwickeln, um stolperfrei vom Sofa zurück auf den grünen Rasen zu kommen. Vielleicht sollten sie – um die verkümmerte Kondition zu kompensieren, die ersten Spiele quer zum Spielfeld absolvieren – mit Handball-Toren – so wie die D-Jugend. Zweimal 30 Minuten – danach sind sie total am Abhecheln.

Dann ein paar Stunden Regelkunde – man vergisst ja so schnell. Wichtig, Jungs: Die Blutgrätsche ist weiterhin verboten – dafür gibt’s die Rote Karte, also vorzeitiges Duschen. Duschen, meine Herren, heißt Duschen – nicht mit Moschus-Parfüm einstäuben. Erst nachher, also ganz zum Schluss, dürft ihr die schweren Goldkettchen und die fette Rolex wieder umhängen. Und dann fahrt ihr mit dem Fahrrad nach Hause. Auch bei nassem Gegenwind.

Ach ja, der Schwachsinn mit den übergroßen, millionenschweren Ablösesummen ist dann natürlich auch vorbei. Wenn zukünftig einer von Liverpool nach Dortmund wechselt, bekommt er – wie früher – eine kleine Lotto-Annahmestelle am Borsigplatz.

Die Ausgangsbeschränkungen in Bayern sehen vor, dass man das Haus nur aus triftigen Gründen verlassen darf. Sport zum Beispiel. Kurze Verschnaufpausen sind erlaubt. Dann – aber nur dann, darf man auf einer Parkbank verweilen. Ein kerngesunder Jugendlicher kurz, ein hochbetagtes Ehepaar etwas länger. Sitzen und Lesen? Geht gar nicht.

Der thailändische König, in royalen Kreisen als Luftikus und Hallodri bekannt, hält sich gerade in einem Hotel in Garmisch auf. Er hat eine Sondergenehmigung des zuständigen Landratsamtes. „Es handelt sich bei den Gästen um eine homogene Personengruppe ohne Fluktuation“. Das verrät uns Henryk M. Broder in der Welt. Den Aufenthalt hier in Corona-Deutschland nutzt der König und seine Entourage nun, um mit seiner privaten Boeing 737 Touch-and-Go-Manöver auf dem Airport Hannover zu fliegen. Das ist erforderlich für den Erhalt seines Pilotenscheins. Aber – ein Buch lesen, auf einer Parkbank in München – geht gar nicht. Glückliches Bayern.