Corona auf der Insel : Mit Video: Einsame Whiskymeile und leere Strände – so ruhig ist es auf Sylt

Winterpause, statt Massenandrang: Nach Weihnachtsferien und Silvesterpartys ist es jetzt wieder leerer auf der Insel. Viele Urlauber sind abgereist. Ruhiger ist es jetzt an den Sylter Stränden und auf den Straßen.

13. Januar 2022, 18:44 Uhr

Einige Restaurants sind in der Winterpause und viele Sylt-Urlauber abgereist: In der legendären Whiskymeile in Kampen geht es jetzt ruhiger zu. Auch die sonst von vielen Menschen bevölkerten Strände auf der Insel sind leerer. Shz.de hat am Donnerstag ein paar Impressionen von der Insel für Sie festgehalten.

