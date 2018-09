Sylter Verkehr : Mit Tempo 30 durch die Nacht

Gemeindevertretung will auf allen Straßen Westerlands zwischen 22 und 7 Uhr ein Tempolimit auf 30 km/h durchsetzen

von Ralf Henningsen

24. September 2018, 17:48 Uhr

Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet – die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung für Westerland rückt näher. Die Gemeindevertretung ist durch eine EU-Richtlinie dazu verpflichtet, den Verkehrslärm einzudämmen. Das nächtliche Tempolimit zwischen 22 Uhr abends und 7 Uhr morgens ist ein erster Schritt dazu.

Nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie muss die Gemeinde einen Lärmaktionsplan aufstellen, um schädliche Auswirkungen zu verhindern, zu vermeiden oder zu mindern. Die Lärmwerte entlang der Landesstraße 24 wurden durch das Land ermittelt. Demnach sind 580 Personen in der Gemeinde Sylt bzw. 4,3 Prozent der 13 453 Einwohner von Umgebungslärm von über 55 dB (A) betroffen – dieser Wert entspricht dem europäischen Lärmindex LDEN für die Belästigung am Tag, am Abend und in der Nacht (Day, Evening, Night). Der Nacht-Lärmindex für Schlafstörungen „LNIGHT“ beginnt bereits bei 50 dB (A) – davon sind 300 Personen betroffen.

Mit vier Maßnahmen will die Gemeinde dem Lärm zuleibe rücken: Im gesamten Ortsteil Westerland sowie in der Keitumer Chaussee bis zum Tinnumer Aldi-Markt soll zwischen 22 und 7 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gelten. Die Laufzeiten der Ampeln sollen überprüft und auf ein „saisonal verkehrlich notwendiges Minimum“ begrenzt werden. Im Bereich von Bahnweg und Trift, Norderstraße und Maybachstraße sowie im Kirchenweg sollen die Ampeln gekoppelt werden, damit die Autofahrer „Grüne Welle“ bekommen.

Der vierte Punkt sieht für die St.-Nicolai-Straße statt Kopfsteinpflaster einen Asphaltbelag vor. Doch dagegen hat sich der Ortsbeirat ausgesprochen, um die historische Bauweise zu erhalten. Das sei auch zum Schutz der St.-Nicolai-Schüler sinnvoll, ergänzte Holger Flessau (CDU).

Darin wurden sich die Gemeindevertreter schnell einig, doch an Tempo 30 schieden sich die Geister. „Eine flächendeckende Tempo-30-Zone für Westerland ist eine realitätsferne Entscheidung und zwingt die Menschen geradezu, Ordnungswidrigkeiten zu begehen“, kritisierte Hicham Lemssiah (Insulaner). „Gerade im Winter, wenn die Bordsteine um 16 Uhr hochgeklappt werden, von Autofahrern nachts Tempo 30 zu verlangen, ist lebensfern und nicht vernünftig.“

Dennoch stimmten die Gemeindevertreter mit großer Mehrheit für das City Limit und die neue Ampelschaltung; drei votierten dagegen und zwei enthielten sich.

Der Westerländer Ortsbeiratsvorsitzende Kay Abeling (CDU) war „überrascht, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung so schnell durchgegangen ist.“ Als nächstes muss der Vorschlag von den Verkehrsbehörden geprüft werden. „Erstmal haben wir ein Signal gesetzt – dann wird man sehen, was daraus wird.“