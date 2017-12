Mit Sylter Wasser helfen

vergrößern 1 von 1 Foto: sti 1 von 1

von Michael Stitz

erstellt am 09.Dez.2017 | 05:07 Uhr

Wer im Restaurant stilles oder prickelndes Wasser bestellt, wundert sich nicht selten über die Preisgestaltung. Da kann es schon sein, dass 0,75 Liter fast zehn Euro kosten. Jan-Philipp Berner wundert sich nicht nur über die Preise, „sie ärgern mich“, sagt der Küchenchef vom Sölring-Hof. Doch in dem noblen Hotel auf der Rantumer Düne wurden bis vor drei Jahren auch solche Preise aufgerufen. „Das wollten wir ändern“, erinnert sich Johannes King, an die ersten Überlegungen, die der Sölring-Hof-Chef mit Jan-Philipp Berner und der Sommeliere seines Restaurants, Bärbel Ring, zum Thema Wasser-Konsum hatten. „Aber einfach nur das Wasser preiswerter anzubieten, fanden wir zu wenig. Das Thema ist ja deutlich vielschichtiger und lässt sich auch für Anliegen nutzen, die zunächst gar nicht auf der Hand liegen“, findet Johannes King.

Für Küchenchef Berner „war aber auch die Frage wichtig, welches Wasser wollen wir in Zukunft wie anbieten und zu welchen Preisen? Ganz ohne wirtschaftliche Überlegungen kann man ein solches Thema auch nicht angehen“. Also wurde der bisherige Umsatz mit Tafelwasser analysiert. „Da kommen schon beachtliche Summen zusammen, aber wir haben eben auch gesehen, dass Gäste hin und wieder gern noch ein Glas, aber nicht noch mal eine ganze Flasche Wasser getrunken hätten. So sind wir zur Wasserpauschale gekommen, das heißt, jeder Gast, der Wasser trinken möchte, bezahlt eine Pauschale von neun Euro. Dafür kann er an dem Abend bei uns so viel Wasser trinken, wie er möchte“.

Aber Wasser ist nicht gleich Wasser. „Auf Sylt sind wir beglückt mit einem der besten Wasser überhaupt“, schwärmt Johannes King. „Da ist es doch irre, das Wasser von sonst wo her zu holen, und in schweren Glasflaschen über hunderte von Kilometern zu transportieren, wenn wir hier nur den Hahn aufdrehen müssen und Top-Wasser bekommen“. Dieses Top-Wasser wird allerdings auch noch mal durch ein spezielles Filtersystem geführt, um seine einmalige Güte von allem frei zu halten, was sie beeinträchtigen könnte. Abgefüllt in schlichten, schönen 1-Liter-Flaschen kommt das Sölring-Hof-Wasser dann als stilles oder mit Kohlensäure angereichertes Tafelwasser auf die Tische. Doch damit noch lange nicht genug.

„Wir wollten unsere Gäste einladen, mit uns gemeinsam über den Tellerrand zu schauen“, erzählt Johannes King von der weiteren Ideenentwickelung. „Die Wasserpauschale sollte nämlich nicht nur ein ökologisches Vernunft- und ökonomisches Sparmodell, sondern vor allem ein Hilfsprojekt sein. Von den neun Euro geben wir drei Euro in einen Topf für soziale Projekte, die wir jedes Jahr neu auswählen“. In den vergangenen drei Jahren, seitdem das Projekt läuft, konnte der Sölring-Hof so bis zu 20 000 Euro als Wasserspende überweisen.

Jan-Philipp Berner gab im Sommer 2015 die Anregung für das erste Projekt: Schulessen für ein Jahr an der „Irente Rainbow School“ in Tansania. Es ist eine Schule für behinderte Kinder, die mit Spendengeldern über den deutschen Camarakreis unterstützt wird, da die Grundversorgung von Behinderten in Afrika nicht wie in Deutschland garantiert ist. Der junge Sylter Küchenchef hat nicht zuletzt als Bruder eines Behinderten einen persönlichen Bezug zu dieser Initiative. Die weiteren Projekte, die mit der Wasserspende des Sölring Hof gefördert wurden, haben ebenfalls persönlichen Bezug zu den Initiatoren der Spende. So wurde Bärbel Ring über ihren Vater auf die „Mission Sea-Eye“ aufmerksam.

Es sind Seenotretter, die mit ihren Booten Flüchtlinge vor dem sicheren Tod durch Ertrinken retten. „Wenn man einmal gehört hat, welche Dramen, ja, welcher Horror sich auf den Meeren abspielt, wenn Menschen versuchen zu flüchten, dann kann man nicht anders, als denen zu helfen, die alles verloren haben“.

„Unser Leben ist eines im Wohlstand. Darüber dürfen wir uns sehr freuen. Aber ich denke, wir haben auch eine Verpflichtung all denen gegenüber, denen es nicht so gut geht wie uns“, sagt Johannes King. Mit der Wasserspende kann man nicht die Welt retten, „aber man kann ein Bewusstsein dafür schaffen, dass nicht nur die Not an vielen Orten der Welt zuhause ist, sondern auch dafür, wie wir mit diesem kostbaren Lebensmittel hier Vorort umgehen sollten“.

Bei den Gästen erleben die drei Sölring-Hofer „eine echte Begeisterung für unsere Wasserpauschale und das, was wir damit erreichen können“. Johannes King wünscht sich, „dass uns vielleicht noch andere Sylter Gastronomen folgen. Denn ehrlich gesagt, es ist auch eine Freude, echtes Sylter Wasser auf die Tische zu stellen und zu erleben, welchen Genuss unsere Gäste damit erfahren“.