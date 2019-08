Mit Piktogrammen gegen Raser in Morsum

von shz.de

02. August 2019, 17:38 Uhr

MORSUM | Der östlichste Inselort ist in eine weite Feld- und Wiesenlandschaft eingebettet – braucht es dennoch eine extra ausgewiesene Hundefreilauffläche? Und wenn ja, wo? Darüber waren sich der Ortsbeirat wie auch die rund 30 Zuhörer der jüngsten Sitzung nicht recht einig.

So fand etwa der Vorschlag, den alten Sportplatz zu nutzen, mit Blick auf den nahegelegenen Kindergarten eher weniger Zuspruch. Auf der anderen Seite wäre eine Kooperation mit dem Campingplatz denkbar – Inhaber Christian Jürgensen plant nämlich eine Freilauffläche für die Hunde seiner Gäste. Der Ortsbeirat beschloss letztendlich, dass die Gemeindeverwaltung Vorschläge für geeignete Flächen machen solle.

Einstimmig verabschiedete der Ortsbeirat einen noch genau zu ermittelnden Finanzbedarf für mehrere Projekte im kommenden Jahr, der dann dem Finanzausschuss zugeleitet wird. Dazu zählen eine Fensterverdunkelung sowie neue Tontechnik für das Morsum-Zimmer im Muasem Hüs, eine Beschirmung des Innenhofs, eine Außen-Lautsprecheranlage, ein Wickeltisch, eine Bank für den Kurpark sowie öffentliche Toiletten an der Badestelle.

Bürgermeister Nikolas Häckel berichtete vom Status quo verschiedener Anliegen des Ortsbeirats. So sei mit der Fertigstellung der neuen Treppe an der Badestelle im Herbst zu rechnen, wurde eine neue Beschilderung für Radfahrer angebracht, werde über die Finanzierung der Kurpark-Umgestaltung in der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. August abschließend entschieden.

Einmal mehr ein Thema: Im Serkwai werde zu schnell gefahren. Tempomessungen ergaben bis zu 71 km/h, die meisten Fahrzeuge bewegten sich jedoch im Bereich zwischen 40 und 45 km/h, berichtete der Bürgermeister. Inzwischen wurden Piktogramme mit der Zahl 30 auf der Straße angebracht, zusätzlich werde die Option von Fahrtbahnverengungen geprüft.

Unterschiedlichste Themen wurden in der Bürgerfragestunde behandelt – unter anderem der Stand des Parkraumkonzepts für Pendler. Inzwischen hätten sich die Vorsitzenden der Ortsbeiräte Westerland, Keitum und Morsum zu einem Gespräch getroffen, teilte der Morsumer Ortsbeiratsvorsitzende Stephan Bahr mit.

Einig sei man sich, „dass wir an dem Konzept aktiv mitwirken und nicht etwas übergestülpt bekommen wollen.“ Eine Idee sei der Bau einer großen Tiefgarage an einem noch festzulegenden Ort. Eine Erweiterung des Parkplatzes hinter dem Muasem Hüs sei indes nur eine letztmögliche Option, erläuterte Bahr.