„Mit der Orgel stimmt etwas nicht“

Die Wand hinter der Orgel in St. Christopherus ist von Schimmel befallen / Das Instrument muss nun saniert werden

23. Januar 2020, 16:24 Uhr

Westerland | „Mit der Orgel stimmt irgendetwas nicht!“ Immer wieder war dieser Kommentar in der Westerländer katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus in der Vergangenheit zu vernehmen. Die Gemeinde, die seit Jahren ohne einen festen Kirchenmusiker auskommen muss, behilft sich seitdem mit Gast-Organisten für die musikalische Begleitung und Ausgestaltung der sonntäglichen Messfeiern. Und sie alle konstatieren, unabhängig voneinander und ungeachtet ihrer individuellen Technik und Spielweise, nicht exakt auszumachende Defizite an dem gewaltigen Instrument.

Der Sache musste man auf den Grund gehen. Das gesamte Instrument wurde aus der Orgel-Konche (Konche, griechisch: Muschel, hier: Nische, Einbuchtung) heraus genommen und abgebaut. Da enthüllte sich die ganze Problematik: Die das Instrument umgebenden Betonwände, allesamt der Wetterseite zugekehrt und seinerzeit mit einer für den Austausch der Luft undurchlässigen Farbe versehen, zeigten durchweg den Befall von Schimmel. Der hatte bereits die Orgelpfeifen befallen - und beeinträchtigte dadurch die musikalische Qualität des Spiels.

Thomas Braun, Orgelbauer der traditionsreichen Orgelbau-Firma Jehmlich aus Dresden: „Das Instrument hier ist Westerland ist erst zehn Jahre alt. Normalerweise wird nach zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren eine Grundsanierung durchgeführt. Hier aber musste jetzt eingegriffen werden!“

Das gewaltige Instrument wurde komplett auseinander genommen, sodass schließlich nur das aus schweren Balken bestehende Gehäuse, einem Gerippe gleich, übrig blieb. Braun: „Mit Druckluft reinigten wir die metallenen Pfeifen und wischten jede einzelne danach trocken und sauber. Die hölzernen Orgelpfeifen behandelten wir mit einem besonderen Schimmelbekämpfungsmittel.“

In einem weiteren Arbeitsgang wird der gesamte Putz bis auf den Betongrund von den Wänden abgeschlagen und ein neuer Silikatanstrich aufgetragen. Dieser Prozess wird vier Wochen in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit nehmen sich die Jehmlich- Orgelbauer eine neue Baustelle vor. Nach Rückkehr setzen sie innerhalb von drei Wochen das Instrument wieder zusammen. Dem folgt ein weiterer Orgelbauer, der einzig für die klangliche Instrumentierung Sorge trägt. Ist das Instrument endgültig gestimmt, wird es aller Voraussicht nach zu Ostern (Mitte April) wieder in alter Frische und Schönheit erklingen können.

Die Orgelbau-Firma Jehmlich besteht seit 1808. Das traditionsreiche Familienunternehmen hat seinen Sitz in Dresden und ist im Orgelbau weltweit tätig.