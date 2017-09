Gewinnspiel : Mit dem Zeppelin über Sylt schweben

vergrößern 1 von 1 Foto: sr 1 von 1

15.Sep.2017

Anlässlich der Messe Nordbau in Neumünster präsentiert die Firma Zeppelin Baumaschinen einen echten Zeppelin im Norden, der normalerweise in Friedrichshafen am Bodensee beheimatet ist. Der Zeppelin wird – wenn das Wetter es zulässt – zweimal von Neumünster nach Sylt fahren, wo sich dann die Möglichkeit für 30-minütige Rundflüge über die Insel bietet.

Der Zeppelin soll am kommenden Sonntag, 17. September, und am Montag, 18. September, jeweils gegen 11.15 Uhr am Terminal 2 des Sylter Flughafens (gegenüber der Westerländer Feuerwehr) landen. Die Rundflüge werden um 11.20 Uhr und 11.55 Uhr starten. In der Gondel ist jeweils nur Platz für zwölf Personen, es handelt sich also um sehr exklusive Fahrten über Sylt. Eine Besonderheit ist, dass die Rundflug-Teilnehmer keine Tickets kaufen müssen, sondern Gäste des Unternehmens Zeppelin-Caterpillar sind. Allerdings wird dafür eine großzügige Spende an die Organisation „Home from Home“ – ein Netzwerk von Häusern in Südafrika für Waisen, verlassene und missbrauchte Kinder – erbeten (www.homefromhome-germany.org).

Die Sylter Rundschau verlost exklusiv zwei Plätze in dem Zeppelin, die Spende wird vom Hotel Benen-Diken-Hof übernommen. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt bis Sonnabend, 16. September, um 12 Uhr eine Mail mit dem Betreff „Zeppelin“ an die Adresse gewinnspiel@shz.de

Wer einen Platz in dem Zeppelin reservieren möchte, wendet sich an Johannes Welker im Benen-Diken-Hof unter 04651-9383-140 oder per Mail an j.welker@benen-diken-hof.de. Die Plätze werden nach Eingang der Anfragen berücksichtigt. Teilnehmer müssen sich 40 Minuten vor Abflug am GAT einfinden und einen Personalausweis mitbringen. Kurzfristige Absagen der Rundflüge sind leider möglich. Deshalb besteht kein Anspruch auf Durchführung des Fluges.