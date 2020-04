Mit dem Schleudersitz in den Sylt-Urlaub

Avatar_shz von Simon Frost

24. April 2020, 18:26 Uhr

„Spiegel online“ hat dieser Tage die Corona-Berichterstattung aufgelockert und schilderte, wie bei einer militärischen Flugshow in Frankreich ein mitfliegender Zivilist in einem Kampfflugzeug versehentlich den Schleudersitz betätigte und sich durch das splitternde Cockpit-Dach in den blauen Gallierhimmel schoss.

Die Leser, die Foristen waren begeistert und einer meinte, das könne ja die Zukunft der Zivilluftfahrt werden: Wenn man – von oben – irgendwo ein schönes Plätzen zum Verweilen gefunden hat, schießt man sich raus ,und das Gepäck wird zwei Tage später nachgeliefert.

Für Sylt wäre das Projekt super geeignet, um Urlauber für unsere Appartements am Betretungsverbot vorbei auf die Insel zu bringen. Einziges Problem: Wenn sich der Badegast per Schleudersitz rausschießt, kommt er direkt am Piloten vorbei und kann den Mindestanstand von einem Meter Fuffzich nicht einhalten. Das gibt dann natürlich Ärger ohne Ende.

Nachtrag: Wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die französische Luftwaffe auch über Atomwaffen verfügt, dann darf man gar nicht daran denken, an welchen Hebeln dieser Louis de Funès-Klon noch hätte reißen können...



Der dänische Altenforscher Rudi Westendorp ist überzeugt, dass der erste Mensch, der 135 Jahre oder älter wird, „schon geboren ist und unter uns lebt“. Das hat uns das Wochenende-Magazin des shz verraten. Ich habe sofort darüber nachgedacht und bin nun fest der Meinung, dass höchstwahrscheinlich ich gemeint bin! Denn die gefährlichsten Lebensjahre sind die ersten 25. Die Kindersterblichkeit früher war hoch, dann kam der pubertäre Lebensüberdruss nach der ersten unerwiderten Liebe, die schrecklichen Motorradunfälle und Gleitschirmabstürze rissen Schneisen in die frühen Statistiken. Dann – wir erinnern uns mir Grausen – der unelegante Umgang mit Alkohol und Drogen – in der Zeit ging’s ordentlich zur Sache – da wurde gestorben ohne Ende. Egal – ich hab’s alles überlebt – irgendwie war ich immer am falschen Ort. Nun habe ich schon mehr als die Hälfte geschafft, ab jetzt ist das Leben quasi ein Selbstläufer. Allerdings muss ich jetzt darauf achten, dass ich mich nicht mit meinen Tabletten verheddere und dass ich nicht auf den Enkeltrick hereinfalle. Dann sind es nur noch ein paar Jahre, und der Bürgermeister kommt, um mir zum 135sten zu gratulieren und ich lutsch’ den Schampus aus der Schnabeltasse. Meine Sorge ist nur, dass ich irgendwann mein Foto über meiner Kolumne mal austauschen muss. Oder vielleicht lasse ich mich – so mit 115 – mit Botox zurückspritzen – damit ich meinem Foto wieder ähnlicher werde...

Nachtrag: Was ich nicht verstehe: Frauen werden im Schnitt 83 Jahre alt, Männer so um die 79 – die an der Pandemie vorzeitig verstorbenen Menschen sind im Schnitt 81 Jahre alt. Was habe ich übersehen? Professor Drosten, bitte helfen Sie mir...