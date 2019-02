Westerländer Theatersaison 2018/19 : Miss Marple ermittelt im Alten Kursaal

Berliner Kriminal Theater gastiert morgen auf Sylt.

Agatha Christie liefert den spannenden Stoff für eine Aufführung des „Berliner Kriminal Theaters“ am morgigen Dienstag im Rahmen der Westerländer Theatersaison 2018/2019. Dann ist im Alten Kursaal der Krimi-Klassiker „Ein Mord wird angekündigt“ mit der schrulligen Hobbydetektivin Miss Marple zu sehen.

Darin erfahren zwei alte Tanten durch eine Annonce in der Zeitung, dass in ihrem Haus ein Mord stattfinden soll. Miss Marple nimmt sich des Falles an – aber auch sie kann nicht verhindern, dass nach einem Stromausfall die Leiche eines Mannes im Wohnzimmer liegt. Und dann wird auch noch Tante Dora vergiftet. Ein rätselhafter Fall für Miss Marple – doch schließlich entdeckt sie etwas Merkwürdiges…

Die Vorstellung „Ein Mord wird angekündigt“ beginnt am Dienstag, 19. Februar, um 20 Uhr im Alten Kursaal Westerland. Karten sind an Vorverkaufsstellen ab 26 Euro (Jugendliche ab 19,50 Euro, Kinder ab 13 Euro) erhältlich. Sylter Schüler, die durch ihre Lehrer beim ISTS angemeldet werden, zahlen nur 5 Euro. Auf diese Weise soll auch der Nachwuchs den Weg zur Welt des Theaters finden. Die Theatersaison 2018/2019 wird am 13. März mit der Tragödie „Jeder stirbt für sich allein“ fortgesetzt und endet am 18. April mit dem Schauspiel „Mr. President first“.