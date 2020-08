Miri und Carsten feiern Geburtstag

Am 17. August 2015 lief die erste Sendung von RSH auf Sylt mit Carsten Köthe – für ihn die schlimmste Sendung seiner Karriere, für Miri eine ganz neue Erfahrung

14. August 2020, 17:57 Uhr

Westerland | Die Sonne strahlt heiß vom wolkenlos blauen Himmel über Sylt herab. Im Schatten vor der Crêperie am Meer an der Westerländer Promenade lässt es sich jedoch gut aushalten, ein Cover von Natalie Imbruglias „Torn “ spielt leise im Hintergrund, ein paar Möwen ziehen kreischend ihre Kreise. Miri Köthe legt kurz ihren schwarzen Mundschutz ab, um einen Schluck Kaffee zu trinken, ihr Mann Carsten plaudert gut gelaunt direkt drauf los. „Das war die stressigste Sendung meines Lebens“, sagt der RSH-Moderator rückblickend über seine erste RSH-auf-Sylt-Sendung, die am Montag fünfjähriges Jubiläum feiert. Ein heißer Tag sei es gewesen, ähnlich wie heute: neue Technik, neue Abläufe und ein Carsten Köthe, der Blut und Wasser geschwitzt haben soll und das, obwohl er „top vorbereitet“ war. „Wir hatten einfach viel zu viele Themen“, erinnert er sich. „Ich wollte jede einzelne Zugverspätung melden – schon am ersten Tag dachte ich ,Carsten du bist ja ein ganz großer Held, das schaffst du niemals!‘“ Dazu kam, dass ständig Besucher ins Studio stürmten, um dem Paar zu gratulieren und es auf der Insel willkommen zu heißen – all das während der Sendung. Am Abend saßen Köthes mit Freunden zusammen im Gasthaus „Zur Eiche“. „Morgen müssen wir weniger machen“, habe Carsten damals zu Miri gesagt. Danach könne man sich wieder steigern. Gesagt, getan. Die zweite Sendung lief besser „und inzwischen ist das alles bombe“.

„Normalerweise bin ich diejenige, die schnell in Stress gerät und Carsten muss mich beruhigen“, erzählt seine Frau Miri und lacht kurz auf. „Das war das erste und einzige Mal in unserem Arbeitsleben, dass ich meinen Mann gestresst gesehen habe.“

Und das will was heißen. Immerhin arbeiten die beiden bereits seit 1994 zusammen: „Wir kennen das auch gar nicht anders, wir haben schon immer zusammen gearbeitet.“

Daher sei auch von Anfang an klar gewesen, dass es die beiden für Sylt nur im Doppelpack gibt. Die größte Sorgen damals? Keine Themen im Winter zu finden. Dass diese unbegründet war, zeigte sich jedoch schnell. Drei Leute mehr könne er noch beschäftigen, damit alle Themen „beackert“ werden können. „Dass wir allen gerecht werden ist die größte Herausforderung – von den Glücksmomenten bis hin zu den schwierigen Themen“, ist sich das Paar einig. Und dabei immer die richtigen Worte zu finden.

Carsten und Miri Köthe strahlen unbändige Energie und Lebensfreude aus. Sie wirken entspannt, sind immer am Lächeln. „Ich bin ein großer Freund der ganz normalen Begegnungen“, sagt Carsten. Man glaubt ihm – ständig kommen Leute ins Studio, steht er vor der Redaktion hält mindestens ein Fußgänger, für einen kurzen Schnack oder ein paar nette Grußworte. Und Carsten Köthe? Der nimmt sich Zeit, ist immer fröhlich, freut sich über jedes Lächeln, über jedes „Moin“.

Deshalb genießt Carsten Köthe das Leben und die Arbeit im Mikrokosmos Sylt. Das Funkhaus in Kiel liegt in einem Gewerbegebiet – „da kommt keiner mal eben vorbei.“ So seien auch die Konzerte auf der Insel besondere Highlights. „Konzerte zu besuchen gehört zu unserem Job, das ist in Kiel nichts besonderes“, sagt Miri und nippt noch einmal an ihrem Cappuccino. Ein Grinsen huscht ihr übers Gesicht: „Aber hier kommst du aufs Gelände und jeder sieht und grüßt dich und möchte schnacken. Hier hast du ja gefühlt jeden schon einmal im Studio gehabt.“ Sie seien einfach froh darüber, dass die Sylter sie damals angenommen haben, resümiert Carsten.

Die beiden erzählen von weiteren Highlights, kuriosen Begegnungen und Aktionen. „Wir haben Hunde gesucht. Und gefunden. Kuscheltiere vermittelt. Und auch verlorengegangene Hörgeräte“, so Miri.

Carsten hingegen erinnert sich gerne an das letzte Mal, als Philip Köster Weltmeister auf der Insel wurde. „Miri ist runter in den Sturm gerannt, als Köster aus dem Wasser kam und hat ihn direkt interviewt.“ Er schüttelt den Kopf, verkneift sich das Lachen. „Nur hat sie nicht darauf geachtet, dass das Wasser immer näher kam.“ Bis zu den Knien habe sie im Meer gestanden. Miri zuckt nur fröhlich mit den Achseln.

Sie reden weiter, berichten von Hörern, die im Urlaub in Thailand am Strand liegend die Sendung hören und von rührenden Erlebnissen, wie damals, als Miri aufgrund ihrer Krebserkrankung in Frankfurt in der Klinik war. Die beiden meldeten sich bei ihren damals 5800 Followern kurz über Facebook – gaben Bescheid, dass soweit alles in Ordnung sei. Der Post erhielt knapp 1000 Likes, mehrere 100 Kommentare folgten. „Das ist eine echte Unterstützung“, sagt Miri. „Wenn ich dann merke, dass die Hörer wirklich an uns denken und sich erkundigen, wie es uns geht.“

Ganze 60 000 Mal wird RSH auf Sylt monatlich gestreamt. „Das ist ein großes Geschenk für mich, das freut mich ehrlich“, sagt Carsten über die Grüße derjenigen Urlauber, die das Treiben auf ihrer Insel per Stream verfolgen, und ihren „Köthi von Sylt“ grüßen.

Was er in den letzten fünf Jahren gelernt hat? „Ich lerne jeden Tag neue Sachen dazu“, verrät er schmunzelnd. Doch eine Erkenntnis ist da dann doch: „Fast alle Geschichten auf der Welt haben irgendetwas mit Sylt zu tun.“

„Es ist unser Lieblingsjob“, sagt Miri schlicht. „Allerdings hat Carsten gesagt, er könne sich auch gut vorstellen, irgendwann mal Strandkorbwärter zu werden.“ Die beiden lachen, spinnen das Szenario weiter. Momentan scheint das jedoch noch ewig weg – denn gerade ist alles gut wie es ist: „Auf die nächsten fünf Jahre.“