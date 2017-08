Maritimer Traumberuf : Mira geht auf große Fahrt

vergrößern 1 von 2 Foto: wsz 1 von 2

Sie sieht zwar aus wie eine „Kleine, süße Blonde“, doch zeigt Mira Fehsmann in einer der letzten Männerdomänen, dass Frauen, die zupacken, auch am großen Ruder stehen können.

Miras Heimatort liegt nicht unbedingt an einem großen Gewässer. Nur der kleine Fluss Else fließt durch Bünde in Nordrhein-Westfalen. Urlaub an der Nordsee hat sie auch noch nie richtig gemacht. Trotzdem ist die 20-jährige Landratte fest entschlossen, Kapitänin mit Großem Patent zu werden. „Einen Faible für Schiffe hatte ich schon immer, fünf kleine Miniaturschiffe stehen noch bei mir zuhause“, lacht Mira Fehsmann, „doch eigentlich war mein Traumberuf Tierärztin.“ Nach einem Praktikum weiß Mira, dass er es nicht mehr ist und schwankt zwischen einem Psychologie- und BWL-Studium. Bis sie im Studienratgeber ihres Bruders von der Fachhochschule Flensburg und dem Studiengang „Seeverkehr, Nautik und Logistik“ liest. Der fasziniert sie sofort, alle anderen Pläne sind Makulatur.



Der Welthandel braucht eben auch Kapitäninnen

In genau dieser Fachhochschule an der Grenze zu Dänemark steht einer der modernsten und größten Schiffssimulatoren Nordeuropas. Innerhalb von acht Semestern lernen überwiegend Männer und nur wenige Frauen dort nicht nur das sichere Navigieren auf einem Schiff, sondern auch in den Bereichen Wirtschaft, Transport und Logistik. 90 Prozent des Welthandels werden mittlerweile von einem Ende der Welt ins andere verschifft – dafür braucht es ausreichend Kapitäne und eben auch Kapitäninnen.

Vor der Zeit im Hörsaal haben die Flensburger das sechsmonatige Praxissemester an Bord eines Schiffes gesetzt. „Zuerst ein Praktikum zu machen, finde ich richtig. Dann weiß ich, was ich eigentlich studiere“, begeistert sich Mira. „Für mich stellte sich damit nur die Frage, ob ich für diese Zeit an Bord eines kleinen oder großen Schiffes gehe.“ Groß bedeutet in Miras Fall ein Containerschiff, das sechs Monate auf den Weltmeeren kreuzt und weit weg von Deutschland unterwegs ist. Klein ein Schiff, auf dem sie tagsüber an Bord und abends im eigenen Bett ist.

Mira Fehsmann entscheidet sich für die kleine Lösung. „Ich war noch nie von zuhause weg und wusste nicht, ob ich die sechs Monate auf See durchhalte“, gibt sie offen zu. Ihr Weg führt sie nach Sylt zur Reederei Adler-Schiffe und damit zu Gerrit Vöge und Rodrigo Struber auf die „Adler-Express“.

Das „schnellste Schiff im Wattenmeer Schleswig-Holsteins“ bietet zahlreiche Ausflugsfahrten in die norddeutsche Inselwelt an. Anstatt von New York über Rio nach Tokio fährt Mira jetzt nach Amrum, Föhr, Helgoland und Nordstrand. An Bord ist sie dabei Mädchen für alles. „Du kannst nur ein Schiff wirklich führen, wenn du die Arbeit ganz unten kennst“, ist sich Kapitän Gerrit Vöge sicher. „Mira ist sehr belastbar und zupackend. Tagsüber macht sie Dienst an Bord und schreibt trotzdem noch Berichte zu den Themen, die wir mit ihr bearbeiten. Und geht abends mit einem Lächeln von Bord.“ Die Themen, die Mira brennend interessieren, haben viel mit Physik zu tun: Navigation, Maschinentechnik, Wetter, Gezeiten, Schiffsbetrieb, Wolkenberechnung, Luftdruck – ihr Ziel ist das Große Patent. Dabei helfen ihr die Kollegen von der Adler-Reederei. Zusammen mit vier von ihnen wohnt sie in einer Personalwohnung auf Nordstrand. Schiffsmechaniker Christoph, der ebenfalls in Flensburg studierte, hat ihr gleich die Stadt an der Förde und den Campus gezeigt, an Bord nimmt Steuermann Rodrigo Struber sie mit in jeden Winkel, auf der Brücke zeigt ihr Kapitän Vöge den richtigen Kurs. Das Verhältnis an Bord ist so vertraut, dass die Herren auf der Brücke mit Mira sogar über die Farbe des Kleides flachsen, das sie zur Hochzeit ihres Bruders getragen hat.

„Du weißt spätestens bei Schlecht-Wetter, ob es zwischenmenschlich passt“, lacht Gerrit Vöge. „Hier auf der Brücke arbeiten wir den ganzen Tag eng zusammen. Da musst Du dich verstehen und aufeinander verlassen können, sonst wird das nix.“ Mira hat sich die letzten fünf Monate vertrauensvoll auf die enge Zusammenarbeit eingelassen. Was sie tagsüber für Aufgaben erwarten, kann sie am Abend vorher nicht ahnen: Die neuen Positionen der Seezeichen in die Seekarten einzeichnen, in der Küche aushelfen und die Gäste beim Vom-Bord-Gehen verabschieden, danach zurück auf die Brücke. Und schließlich ab in den Maschinenraum und Lars Janßen beim Wechseln des Impeller helfen, der für die Kühlung des Antriebs notwendig ist. Kurz vor Feierabend gibt es noch einen Ölwechsel. Auch der hält Mira nicht davon ab, mit einem Lächeln von Bord zu gehen. Sie ist als Jüngste von sieben Geschwistern aufgewachsen und war „immer schon etwas frecher“. Das hilft ihr jetzt, in der Männerwelt zurecht zu kommen.



Mira beißt sich durch in der Männerwelt

Obwohl Mira klein und zierlich ist, trauen ihr Gerrit Vöge und Rodrigo Struber viel zu: „Mir ist es egal, wer oder was hier vor mir steht. Der kann auch an den Armen etwas weniger sein. Hauptsache, er beißt sich durch“, lautet das Credo der Männer auf der Brücke. Mira beißt sich durch – auch, wenn sie aufgeregt ist: „Ich kam mal auf die Brücke und plötzlich hieß es: Setzt Dich hin, Du fährst jetzt das Schiff. Da war ich echt nervös, ich wusste gar nicht, ob ich jetzt nach Sicht oder nach Kompass fahre und fand es schon ziemlich schaukelig“, erzählt sie.

Gerrit und Rodrigo schmunzeln: „Was sollen wir das vorher groß ankündigen – sie macht das schon! Hier im Wattenmeer sind wir ohnehin auf uns gestellt und müssen lernen, mit immer anderen Situationen fertig zu werden. Und wir hatten ja schließlich alles im Griff.“ Dafür sind die Mitarbeiter der Reederei Adler-Schiffe umfassend ausgebildet, neben dem nautischen haben sie auch das technische Patent. Wer will und die entsprechenden Leistungen bringt, wird unternehmensseitig gefördert. So haben bislang vier Schiffsmechaniker über die Reederei Adler-Schiffe ihr Patent machen können.

Wenn Mira ihr Studium beendet hat, kann sie mehr als die MS „Adler-Express“ steuern. Ihr Ziel ist das Große Patent, zum Führen der schnellen MS „Adler-Express“ ist „nur“ das Kleine notwendig. Wo liegt der Unterschied? Gerrit Vöge erklärt das ganz pragmatisch: „Ich sehe auf dem Radar ein Schiff. Mira lernt zusätzlich, was im Radar passiert, damit das Schiff zu sehen ist.“ Einen Monat noch dauert Miras Praktikum, dann beginnt die Studienzeit in Flensburg, nach zwei Jahren kommt das zweite Praxissemester. „Dann möchte ich auf Große Fahrt gehen und die sechs Monate an Bord eines Schiffes auf dem Meer verbringen. Ob Containerschiff oder Kreuzfahrer weiß ich noch nicht. Sicher ist nur, dass ich in den Semesterferien wieder auf einem der Adler-Schiffe vorbeischaue.“

von Wiebke Stitz

erstellt am 26.Aug.2017 | 05:04 Uhr