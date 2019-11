Kolumne : Mille Pulle – wenn Wein sehr teuer wird

In seiner heutigen Kolumne beschäftigt sich Sommelier Nils Lackner mit Wein für 1000 Euro.

22. November 2019, 17:33 Uhr

Wie schmeckt eigentlich ein Wein für 1000 Euro? Und was ist das überhaupt für ein unverschämter Preis für eine einzige Buddel? Oder ist sie das wirklich wert? Fragen über Fragen. Fangen wir doch mal bei der letzten an. Wenn man weder 1000 Euro übrig hat noch das Bedürfnis verspürt, einen Wein in dieser Preisklasse zu trinken, dann ist er es nicht wert. Punkt.

Da gibt es nichts dran zu rütteln. Wenn man aber seit Jahren Wein trinkt, sich damit beschäftigt und dann eben diese eine Flasche wirklich mal probieren möchte, dann sieht die Sache schon anders aus. Dann ist die Chance aber auch hoch, dass man Mittrinker kennt, die sich den Preis teilen würden.

Kaufen wir Sommeliers solch teure Weine auf Tagesbasis? Natürlich nicht. Wir haben aber das Glück, dass man uns solche Weine immer wieder mal ins Glas gibt, ohne dass wir sie zahlen müssen. So durfte ich diese Woche eine Messe besuchen, bei der man als Endverbraucher eigentlich keine Chance hat, reinzukommen. Ausschließlich geladene Gäste bestehend aus Sommeliers, Händlern und Weinjournalisten sind anwesend.

Die ausstellenden Weingüter sind dementsprechend großzügig mit den ausgeschenkten Probeschlucken. So gab es unter anderem auch einen Wein aus Kalifornien, der hier auf Sylt auch erhältlich ist. 1994 Harlan Estate ist ein Cabernet Sauvignon aus dem Napa Valley, welcher bei der Sansibar für schlappe 2400 Euro im Portfolio steht. Pro 0,75-Liter-Flasche versteht sich. Und das ist noch nicht mal ein überzogener Preis.

Was also macht diesen Wein so toll und wie schmeckt er? Hohe Preise lassen sich nur bis zu einem gewissen Niveau mit steigender Qualität begründen. Handernte statt Vollernter, hohe Selektion der ersten Trauben vom exklusivsten Weinberg, neue Fässer vom besten Küfer, längere Lagerung. Es gibt Tausende von Schrauben, die ein Winzer drehen kann, um noch ein Quäntchen mehr rauszuholen. Aber irgendwann ist Schluss. Und zwar weit unter der 1000-Euro-Grenze. Danach greifen wirtschaftliche Faktoren wie Verknappung, Produkt-Image oder Trends und Hypes. Und zu guter Letzt natürlich so menschliche Gründe wie Sammelleidenschaft, Einmal-im-Leben-Erlebnisse und der „weil ich es kann“-Faktor.

Aber wie schmeckt denn nun der Harlan? Sehr dicht ist er, konzentriert und mit sehr opulenter Frucht von Brombeere, schwarzer Johannisbeere und Schattenmorelle. Der Geschmack bleibt ewig im Mund, zeigt noch Nuancen von Süßholz und leichten Röstnoten. Alkohol, Süße, Frische und Gerbstoffe sind alle samtig weich und drängen sich nicht auf, sondern umspielen sanft die Hauptaromen. Minimale Reife zeigt er. Darf er aber auch, immerhin gab es ihn schon vor meinem Abitur, und das ist wirklich lange her. Kurz, der Wein macht richtig Spaß.

Wer ihn mal probieren möchte, Ihr wisst ja jetzt, wo es ihn gibt. Für alle, die für das Geld lieber 120 Mal mit ihrem Partner ins Kino gehen möchten, ist das wahrscheinlich auch keine ganz blöde Idee.



