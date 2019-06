Mietfreiheit für Johanniter

Gemeinde soll bis Ende 2019 auf Zahlungen für Räume der Alten-WGs verzichten und Marketingmaßnahmen finanziell unterstützen

von Pierre Boom

14. Juni 2019, 10:19 Uhr

Westerland | Das Engagement der Johanniter Unternehmensgruppe in Bezug auf die Umsetzung des beschlossenen Nutzungskonzepts für die angemieteten Räumlichkeiten der geplanten Ambulanten Wohngruppen in der Steinmannstraße soll durch einen temporären Verzicht auf Mietzahlungen (Warmmieten) im Zeitraum Juni bis Dezember 2019 sowie durch eine anteilige Übernahme erneuter Marketingaktivitäten seitens der Gemeinde Sylt finanziell unterstützt werden. Dies hat der Wohnungsbauausschuss am Dienstag auf einer außerordentlichen nichtöffentlichen Sitzung mit der Mehrheit von acht zu zwei Stimmen beschlossen.



Mit dieser, in Teilen der Politik und Bevölkerung heftig umstrittenen Entscheidung soll den Johannitern ein Weg geebnet werden, doch noch Interessenten für ihre „Alten-WGs“ zu finden, die in den seit fast zwei Jahren leerstehenden Wohnbereichen in der Steinmannstraße geplant sind. Außerdem soll unter Mitwirkung der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) eine Strategie entwickelt werden, um das Konzept solcher Wohnformen für Senioren attraktiver zu machen und letztendlich doch erfolgreich auf Sylt etablieren zu können.

Vorausgegangen war der Entscheidung eine fast einstündige Diskussion über mehrere Eilanträge mit zahlreichen Unterpunkten, die Gemeindevertreter Lars Schmidt kurz vor der Sitzung eingereicht hatte. Damit wollte der Fraktionschef der Partei „Zukunft.“ vor allem erreichen, dass der einzige Tagesordnungspunkt der Sondersitzung entweder in Gänze öffentlich behandelt wird oder, falls nicht, abgesetzt wird.

Seine teilweise sehr ausführlichen Begründungen führten insbesondere bei der SPD zu großer Aufregung: „Unglaublich, so was habe ich noch nicht erlebt“, rief Eberhard Eberle empört durch den Sitzungssaal. Aber auch Kay Abeling von der CDU kam aus dem Köpfschütteln nicht mehr heraus und bemerkte bitter: „Man merkt deutlich, so wird Politikverdruß erzeugt!“ Schlussendlich wurden alle Anträge von „Zukunft.“ mit deutlicher Mehrheit abgelehnt und alle seine Anfragen an das zuständige Kommunale Liegenschafts-Management (KLM) weitergeleitet.

Doch Schmidt, der zusammen mit Ulrike Körbs von „Die Insulaner“, gegen die Unterstützungsmaßnahmen für die Johanniter stimmt, will nicht aufgeben. Für ihn ist die Entscheidung ein „unglaublicher Vorgang, der möglicherweise wettbewerbs-, kommunal- und steuerrechtliche Konsequenzen haben könnte“. Seine Partei werde jetzt gemeinsam mit den „Insulanern“ die Kommunalaufsicht beauftragen, alle grundsätzlichen Fragen zu überprüfen und gegebenfalls auch vor dem Verwaltungsgericht gegen den Beschluss vorgehen.

Auch Ulrike Körbs erklärt in einem Statement, es sei „unfassbar, dass ein Unternehmen wie die Johanniter, welches die Pflege als gewinnbringendes Geschäft betreibt, und Wohngemeinschaften anbietet, die niemand haben will, nun von der Gemeinde finanziell großzügig entlastet werden soll“.

In den vergangenen Jahren hätten die Johanniter nicht annähernd in Erwägung gezogen, vorgeschlagene Alternativen wie zum Beispiel die Errichtung einer Demenzstation zu überdenken. „Viel zu viele Senioren mussten die Insel bereits verlassen, weil eine Versorgung auf Sylt nicht gewährleistet werden konnte“, so Ulrike Körbs. „Menschen, die ihr Leben auf Sylt verbracht haben, sterben in Pflegeeinrichtungen auf dem Festland. Das darf nicht sein!“



Weil der Wohnungsbauausschuss jedoch nicht die letztendliche Entscheidungskompetenz in Sachen „Unterstützung der Johanniter“ besitzt, wird sich am 20. Juni die Sylter Gemeindevertreterversammlung mit dem Thema befassen – ebenfalls im nichtöffentlichen Sitzungsteil. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse ist allerdings kaum mit einem anderen Ergebnis als im Fachausschuss zu rechnen.